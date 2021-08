Примера. Валенсия - Хетафе 1:0. Сезон начался с пенальти и двух удалений

Итак, чемпионат Испании-2021/22 официально стартовал.

И как стартовал! Прямо с места в карьер. Уже на 3-й минуте матча на "Месталье" опорник хозяев Уго Гильямон прямой и высоко поднятой ногой въехал в оппонента, за что получил заслуженную красную.

Казалось бы, для "Хетафе" игра сделана - только нагружай оставшегося в меньшинстве соперника и жди, когда он, уставший, начнет делать ошибки. Но "Валенсия" Хосе Бордаласа оказалась совсем не такой сладкой булочкой, как "Валенсия" Хави Грасии годичной давности. Нынешние "Лос Чес" блестяще выдержали меньшинство физически и оставались командой в трудные минуты.

Уже на 10-й минуте Денис Черышев заработал для своих пенальти, спровоцировав на фол Дьене Даконама. Карлос Солер с точки не ошибся.

9 - Getafe's Djené Dakonam has conceded nine penalties in @LaLiga, more than twice as many as the following three players in this rank (Carlos Vigaray, Damián Suárez & Aníbal Matellán, 4). Limit.