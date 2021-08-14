Примера. Валенсия - Хетафе 1:0. Сезон начался с пенальти и двух удалений

Итак, чемпионат Испании-2021/22 официально стартовал.

И как стартовал! Прямо с места в карьер. Уже на 3-й минуте матча на "Месталье" опорник хозяев Уго Гильямон прямой и высоко поднятой ногой въехал в оппонента, за что получил заслуженную красную.

Казалось бы, для "Хетафе" игра сделана - только нагружай оставшегося в меньшинстве соперника и жди, когда он, уставший, начнет делать ошибки. Но "Валенсия" Хосе Бордаласа оказалась совсем не такой сладкой булочкой, как "Валенсия" Хави Грасии годичной давности. Нынешние "Лос Чес" блестяще выдержали меньшинство физически и оставались командой в трудные минуты.

Уже на 10-й минуте Денис Черышев заработал для своих пенальти, спровоцировав на фол Дьене Даконама. Карлос Солер с точки не ошибся.

9 - Getafe's Djené Dakonam has conceded nine penalties in @LaLiga, more than twice as many as the following three players in this rank (Carlos Vigaray, Damián Suárez & Aníbal Matellán, 4). Limit. — OptaJose (@OptaJose) August 13, 2021

В дальнейшем "Хетафе" вроде прижал соперника, держал мяч, но опасных моментов не было минут 65-70. Вспомнить можно лишь штрафные от Унала и Арамбарри. Выпад Черышева, не сумевшего пробить Сорию в упор, выглядел намного острее.

Возможно, дело в Бордаласе - он годами создавал этот "Хетафе" и лучше всех знает его слабые стороны. Сегодня "Валенсия" на них умело играла. Даже удаление в ответ сумела заработать - кто-то из форвардов подставился под всегда агрессивного Кабако, и тот не удержался от фола.

План "Летучих мышей" начал проседать лишь в концовке, уже при равных составах. Стоило им чуть сбавить темп, как моментально Арамбарри попал в штангу. Были и еще шансы, но круто отыграл 20-летний дебютант Мамардашвили. Представьте себе, еще год назад парень стоял в воротах "Локомотива" из Тбилиси, да и сейчас на его счету нету ни единой минуты за национальную сборную Грузии. Вот это нервы!

Во многом благодаря Георгию победу отстоять удалось, и это хорошее начало для "Валенсии", которая в прошлом сезоне играла в худший футбол за много-много лет. Кажется, от дна таки удается оттолкнуться.

1-й тур. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Солер, 11 (с пенальти)

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Габриэл Паулиста, Альдерете, Гайя - Солер (Хасон, 86), Васс (Рачич, 69), Гильямон, Черышев (Собрино, 77) - Гомес, Гедеш (Диахаби, 86)

"Хетафе": Сория - Суарес (Дуро, 79), Даконам, Кабако, Митрович (Витоло, 46), Оливера - Арамбарри, Максимович, Аленья (Мата, 46) - Сандро Рамирес (Масиас, 67), Унал (Кукурелья, 68)

Предупреждения: Васс, 13, Солер, 50, Гомес, 57, Гайя, 70 - Оливера, 31, Кабако, 38

Удаления: Гильямон, 3 - Кабако, 76