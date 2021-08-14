Реал официально опроверг сообщения испанской прессы о желании присоединиться к АПЛ

Недавно Mundo Deportivo опубликовало информацию о том, что мадридский "Реал" хочет изменить испанский чемпионат на английский.

Королевский клуб опроверг эту "утку" официальным обращением на собственном сайте.

"Об информации, опубликованной сегодня газетой Mundo Deportivo, где говорится, что наш клуб изучал возможность ухода из Ла Лиги в АПЛ.

"Реал" хочет заявить, что эта информация - абсолютная ложь и абсурд, это невозможно. Цель этой информации - снова потревожить повседневную жизнь клуба", - говорится в заявлении "сливочных".