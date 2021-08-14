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Реал официально опроверг сообщения испанской прессы о желании присоединиться к АПЛ

Испания
(7 голосов)

Все это выдумки

Реал официально опроверг сообщения испанской прессы о желании присоединиться к АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно Mundo Deportivo опубликовало информацию о том, что мадридский "Реал" хочет изменить испанский чемпионат на английский.

Королевский клуб опроверг эту "утку" официальным обращением на собственном сайте.

"Об информации, опубликованной сегодня газетой Mundo Deportivo, где говорится, что наш клуб изучал возможность ухода из Ла Лиги в АПЛ.

"Реал" хочет заявить, что эта информация - абсолютная ложь и абсурд, это невозможно. Цель этой информации - снова потревожить повседневную жизнь клуба", - говорится в заявлении "сливочных".

Напомним, что "Реал" сыграет первый матч в Ла Лиге нового сезона уже сегодня. Подопечные Карло Анчелотти поедут в гости к "Алавесу". Стартовый свисток запланирован на 23:00.

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В статье: Реал (Мадрид) АПЛ Ла Лига
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Источник:
Реал Мадрид

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Комментарии (16)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.08.2021 в 14:57
Также, самое правдивое спортивное издание Испании Мундо Депортиво напоминает, что в 2019 году были аналогичные попытки глупого президента позорного Реала вывести баскетбольный Реал в НБА... Ему, конечно покрутили пальцем у виска и вежливо отказали... 7 ЗМ ЛЕО МЕССИ !!!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.08.2021 в 14:43
Все верно. В разгоревшейся войне между глупым Флорентино и Хавьером Тебасом, глупый Флорентино решил шантажировать Тебаса, поручив своим юристам рассмотреть возможность оставить Ла Лигу и перейти в АПЛ. Так написано в самом правдивом спортивном источнике Испании. Также, в Мундо Депортиво смеются над глупыми фантазиями Переса о переходе в АПЛ и подсказывают этому дураку, что Брекзит значительно усложнил в этом плане влажные фантазии Переса. Вобщем, вся Испания смеется с выжившего из ума презика Реала. 7 ЗМ великого ЛЕО МЕССИ !!!
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0
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
14.08.2021 в 14:55
ГЕТЬ НА' шепетівський меессооозбооочений шизоімбіцил darian clark - психопат, який розшукується усією Хмельниччиною - правоохоронцями й психіатрами усіх рівнів для продовження глобальних експериментів над вдосконаленням одноклітинних амебоподібних істот... на жаль - другу штучну звивину - місце для ймовірногоь мозку дуріана чомусь відторгує ("отторгает") , ... схоже організм дуріана повністю залишає дуріана без шансів коли-небудь покращити його розумові здібності...
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+1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.08.2021 в 14:59
Не обращайте внимание на фаната русского мира и персонального фаната влалимира путина - шизофреника из кировограда. У него периодически бывают истерики. Затем его попускает... 7 ЗОЛОТЫХ МЯЧЕЙ ВЕЛИКОГО ЛЕО МЕССИ !!!
0
-1
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Барселиниус (землянин)
14.08.2021 в 14:38
Конченный сцайт. Шимьон йододефицитный дебил. Шфец тоже.
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0
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
14.08.2021 в 14:34
і усім дружно хтось поставив один єдиний дизлайк... хто ж може бути - як не мееессооозбооочений шизопацієнт шепетівської райПСИХпалати
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+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
14.08.2021 в 14:00
Какую только уйню не придумает барселонское издание, чтобы уже перестать мусолить Барселону и переключить внимание общественности на Мадрид
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+4
-2
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
14.08.2021 в 14:10
hardcorepwnz (Украина) - але при цьому не забувай про АНАЛ... - шепетівський шизоАНАЛ
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+4
-2
Dr. House (Поділля)
14.08.2021 в 13:49
В Mundo Deportivo власний собкор МундоАлєніо із Шепетівської палати. Цій інформації потрібно вірити! АЛЄНЬ ніколи не бреше!
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+5
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
14.08.2021 в 13:47
А зараз давайте серйозно - ....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+4
-2
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
14.08.2021 в 13:56
ЯК!!!!!!!!!!!???????????????Як - поясніть хоч якось - як може КЛУБ З ОДНІЄЇ ДЕРЖАВИ (ЧЕМПІОНАТУ ВІДПОВІДНО) ГРАТИ В ІНШОМУ... навіть якщо таке ТЕОРЕТИЧНО припустити - то навіть наприклад ті ж Рейнджерс чи Селтік (з Шотландської Ліги - але сама Шотландія є частиною Великобританії - але ЧЕМПіонати то ж різні!) то шотландським грандам провернути таку давайте відверто казати - АФЕРУ було б надзвичайно складно (в усіх сенсах) Тому така ахінея зі зміною ЧЕМПІОНАТУ (!!!) - могла бути лише з одного джерела (ні краще- АНАЛу - шепетівське мееессооозбооочене мундо шизооолень обскакав усі барселонські видання з метою ДИСКРЕДИТАЦІЇ НАЙТИТУЛОВАНІШОГО КЛУБУ ІСПАНІЇ - РЕАЛ МАДРИД!!!
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+4
-2
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
14.08.2021 в 13:44
Це все з шепетівського найНЕчеснішого мундо
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+6
-2
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trafalgar (Запорожье)
14.08.2021 в 13:44
источник:дуриан писдаболиус
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+5
-3
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Alex7Chapman (Кропивницький)
14.08.2021 в 13:44
trafalgar (Запорожье) )))
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+5
-2
Algrab (Костопiль)
14.08.2021 в 13:26
Автор "інформації"- монреальський олень? Тоді не дивно...
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+8
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
14.08.2021 в 13:45
)))
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+5
-2


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