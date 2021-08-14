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Реал купит Мбаппе, если продаст Эдегора
Стало известно об условиях трансфера
Фото: PSG / Автор: неизвестен
Возможный трансфер нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в "Реал" зависит от продажи атакующего полузащитника Мартина Эдегора.
Если "сливочные" смогут продать норвежца за 50 млн евро "Арсеналу" или другому футбольному клубу, то боссы мадридцев предложат за француза 150 млн евро.
Добавим, что максимальная сумма, которую "Реал" готов потратить на трансфер Мбаппе, равна 150 млн евро. Также потенциальной сделке могут помочь продажи форвардов Луки Йовича и Мариано Диаса.
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