Примера. Алавес - Реал 1:4. Анчелотти начинает с разгрома на классе

Новый-старый тренер Мадрида Карло Анчелотти может быть доволен - его команда увезла три очка с "Мендисорросы", где ранее с "Реалом" случалось всякое.

Первый тайм в этом матче был совершенно непохожим на второй. Если до перерыва "Алавес" за счет сумасшедшего движения в центральной зоне успевал накрывать лидеров "Реала", и даже Модричу в глубине было неуютно, то во втором тайме баски подустали, и игра пошла по сценарию фаворита.

Чуть сложнее команде Анчелотти могло быть, если бы "Алавес" таки забил в первом тайме, пока "Реал" лишь нащупывал свой футбол. Момент был: Пере Понс с центра штрафной целил в дальний угол, но пробил чуть выше.

Ну а после перерыва "Алавесу" уже ловить было нечего. Мадрид начал тайм с элегантного паса Азара на Бензема - Кариму не составило труда вбить мяч под перекладину.

Через 8 минут Модрич напомнил о своем мастерстве подающего, идеально набросив мяч со штрафного на Начо. Опять же вышло очень эффектно.

Третий гол "Реала" получился больше рутинным, но Бензема радовался ему наибольше. Понимает Карим, что Месси уехал, а значит, дорога к долгожданному Пичичи открыта.

В дальнейшем "Алавес" один мяч отыграл с пенальти, который привез Эдер, но интригой на поле уже и не пахло. Более того, серебряный призер минувшего чемпионата еще и забил четвертый в концовке (у Алабы дебютный ассист), четко показав, что в новом сезоне собирается бороться за золото. Как не крути, а Папа Карло - гений в вопросе тимбилдинга.

6 - Alavés’s Joselu has scored six goals in seven LaLiga games against Real Madrid - only Luis Suárez (7 goals in 10 games) has scored more than him against Real Madrid since January 2016 in the competition. Favourite. pic.twitter.com/YOHKh4L0Xu