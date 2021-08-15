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Примера. Алавес - Реал 1:4. Анчелотти начинает с разгрома на классе

Испания
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(1 голосов)

"Сливочные" даже не включали максимальные обороты

Примера. Алавес - Реал 1:4. Анчелотти начинает с разгрома на классе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Новый-старый тренер Мадрида Карло Анчелотти может быть доволен - его команда увезла три очка с "Мендисорросы", где ранее с "Реалом" случалось всякое.

Первый тайм в этом матче был совершенно непохожим на второй. Если до перерыва "Алавес" за счет сумасшедшего движения в центральной зоне успевал накрывать лидеров "Реала", и даже Модричу в глубине было неуютно, то во втором тайме баски подустали, и игра пошла по сценарию фаворита.

Чуть сложнее команде Анчелотти могло быть, если бы "Алавес" таки забил в первом тайме, пока "Реал" лишь нащупывал свой футбол. Момент был: Пере Понс с центра штрафной целил в дальний угол, но пробил чуть выше.

Ну а после перерыва "Алавесу" уже ловить было нечего. Мадрид начал тайм с элегантного паса Азара на Бензема - Кариму не составило труда вбить мяч под перекладину.

Через 8 минут Модрич напомнил о своем мастерстве подающего, идеально набросив мяч со штрафного на Начо. Опять же вышло очень эффектно.

Третий гол "Реала" получился больше рутинным, но Бензема радовался ему наибольше. Понимает Карим, что Месси уехал, а значит, дорога к долгожданному Пичичи открыта.

В дальнейшем "Алавес" один мяч отыграл с пенальти, который привез Эдер, но интригой на поле уже и не пахло. Более того, серебряный призер минувшего чемпионата еще и забил четвертый в концовке (у Алабы дебютный ассист), четко показав, что в новом сезоне собирается бороться за золото. Как не крути, а Папа Карло - гений в вопросе тимбилдинга.

1-й тур. Виктория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Реал" - 1:4

Голы: Хоселу, 65 (с пенальти) - Бензема, 48, 62, Начо, 56, Винисиус Жуниор, 90+2

"Алавес": Пачеко - Падилья, Лагуардия, Лежен, Дуарте - Пина (Мойя, 82), Понс (Лум, 59) - Риоха (Мартин, 68), Ману Гарсия (Гвидетти, 59), Эдгар Мендес (Пеллистри, 68) - Хоселу

"Реал": Куртуа - Васкес, Эдер Милитао, Начо, Алаба - Вальверде (Иско, 88), Каземиро, Модрич (Асенсио, 88) - Бэйл (Родриго, 68), Бензема (Йович, 89), Азар (Винисиус, 66)

Предупреждения: Ману Гарсия, 35 - Бэйл, 53, Куртуа, 64

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Алавес (Витория-Гастейс)
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Комментарии (18)
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МЕS QUE UN CLUB
15.08.2021 в 02:09
Пора начинать усердно молиться, чтобы такой мощный Реал нашему ПСЖ в ЛЧ не попался, а то уничтожат последние мечты великого Месси в футболе! о, огромный кабачок мира сего, не допусти позора бородатого малыша-коротыша!
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
15.08.2021 в 02:16
Шимьон, ты шо совсем е@анутый или как? Такой бред писать...
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
15.08.2021 в 01:26
Шобы мадридасты без Каримки делали вообще не представляю. Тянет это зачуханое корыто и тянет... Короче надо бербера на наркоту проверить, а то носится по полю аки лошадь дикая. А уже ж в годах, как никак..
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+1
-3
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hardcorepwnz (Украина)
15.08.2021 в 01:38
Посмотрим завтра на ваше корыто) Говорят Депая так и не заявили, кто играть-то будет. Видимо придется доставать Дембеле и Коутиньо с дальней полки
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+1
-1
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MES QUE UN CLUB
15.08.2021 в 01:59
Уже заявили Депая, Гарсиа, Рояль и Рэй Манай и они в заявке на матч.
0
-1
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МЕS QUE UN CLUB
15.08.2021 в 02:01
Вообщем корыто загрузили кабачками
0
-1
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Барселиниус (землянин)
15.08.2021 в 02:01
А Гризманус нафига? Пущай за двоих бегает.. Столько злата за этого коныка отсыпали. Дембеле вон тоже пусть потрясёт своими чреслами, тормоз эбонитовый блъ.. Да и малахольный Коутиньо тоже лишним не будет. Брайтвайта ещё... Короче свистать всех наверх. Больных, хромых, косых, дурных, хитровые@анных... всех.
0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
15.08.2021 в 00:59
С почином, друзья. Соскучились мы по разгромам во втором пришествии Зидана, и Папа Карло явно настроен это исправить. Мсье Карим в полном порядке, Азар приятно удивил, да и пас конфетку пяткой отдал. Алаба тоже асистировал Вини, который даже ни разу не промазал за полчаса) Милитао нужно как можно скорее вернуть форму, такие привозы нам не нужны. Гольфиста хватило на полчаса, вот вместо него поставим Мбаппе и все будет окей. Hala Madrid!
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+1
-1
avatar
МЕS QUE UN CLUB
15.08.2021 в 00:53
Йдемо за чемпіонством!
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+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
15.08.2021 в 01:00
Ава топ))
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
15.08.2021 в 01:20
Бензема так и до конца карьеры будет бегать с забинтованным пальцем?
+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
15.08.2021 в 01:21
Ну спортсмены - суеверный народ. Видимо он считает это каким-то амулетом)
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
15.08.2021 в 01:22
Касильяс гетры навыворот надевал, Карим руку бинтует с тех пор как сломал палец и начал много забивать. Как говорится, чем бы дитя не тешилось
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0
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Барселиниус (землянин)
15.08.2021 в 01:39
Я б на его месте туда бы ещё кастет клал, щепотку белого бодрящего порошка и пилочку для ногтей подкалывать защитников. Хотя впрочем может он всё это в свои бинты и кладёт..
+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
15.08.2021 в 01:44
Да, а то у нас главный по кастетам уехал в Париж
+1
0
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MES QUE UN CLUB
15.08.2021 в 02:01
Порошочек возможно там и есть, раз бегает как лошадь.))
0
-1
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Барселиниус (землянин)
15.08.2021 в 02:11
Суставо-выворачевательных и локоточно-зубодробящих дел мастер..
0
-1
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Барселиниус (землянин)
15.08.2021 в 01:17
Идите, идите.. Ваша крыша уже поехала..
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