Примера. Чудесное спасение Кадиса и невнятный Бетис

А вот и первое чудесное спасение нового сезона! "Леванте" играл лучше на протяжении большей части поединка, но не сумел удержать перевес на последней минуте.

Не смотрите на огромное количество добавленного времени - это следствие водопоев, которые судьи устраивают в каждом из таймов из-за невыносимой жары. 97 минут - это еще ничего. Кажется, арбитры могут добавлять и больше.

Касательно хода матча, то Моралес открыл счет великолепным обводящим ударом с правой. Уже во второй половине Команданте мог убивать интригу, но не реализовал выход один на один - штанга.

50 - José Luis Morales ???????? has become the first @LevanteUDen player to reach 50 goals in #LaLiga ever (220 games). Commander @LaLigaEN #CadizLevante pic.twitter.com/DtGgRbZnPP

Наказание за расточительность пришло на 97-й: левый защитник Эспино пришел на подачу и таки ткнул мяч ногой в угол ворот. "Кадису" не давалась игра, но он верил - и его вера была вознаграждена.

1-й тур. Кадис. "Рамон де Карранса"

"Кадис" - "Леванте" - 1:1

Голы: Эспино, 90+7 - Моралес, 39

"Кадис": Ледесма - Акапо, Ароян (Чуст, 81), Фали Хименес, Эспино - Аларкон, Йонссон (Карселен, 70) - Сальви, Алекс (Альваро Хименес, 81), Лосано (Осмаич, 70) - Негредо (Переа, 59)

"Леванте": Айтор Фернандес - Сон, Дуарте, Робер, Клерк - де Фрутос, Кампанья (Мальса, 80), Мелеро (Пабло Мартинес, 63), Моралес - Марти (Барди, 63), Сольдадо (Дани Гомес, 51, Мирамон, 80)

Предупреждения: Эспино, 28 - Мелеро, 21, Сольдадо, 47, Кампанья, 62, Дуарте, 83

Новичок Примеры неожиданно создал уйму проблем статусной команде Мануэля Пеллегрини. Та в первом тайме вообще не походила сама на себя, и не имела не только голов, но даже и моментов или хотя бы передач под удар.

"Мальорка" играла от обороны, но гол придумала в лучших традициях "Барсы" Гвардиолы: Дани Родригес дождался включения левого бека Оливана и отдал на него вразрез между тремя соперниками. Это было круто.

1 - In the first goal in his professional career, Brian Oliván ???????? has become the first defender to score in his first league game for Mallorca in this century. Efficacy#RCDMallorcaRealBetis #MallorcaRealBetis pic.twitter.com/KrFucb4abr