Примера. Чудесное спасение Кадиса и невнятный Бетис

А вот и первое чудесное спасение нового сезона! "Леванте" играл лучше на протяжении большей части поединка, но не сумел удержать перевес на последней минуте.

Не смотрите на огромное количество добавленного времени - это следствие водопоев, которые судьи устраивают в каждом из таймов из-за невыносимой жары. 97 минут - это еще ничего. Кажется, арбитры могут добавлять и больше.

Касательно хода матча, то Моралес открыл счет великолепным обводящим ударом с правой. Уже во второй половине Команданте мог убивать интригу, но не реализовал выход один на один - штанга.

50 - José Luis Morales ???????? has become the first @LevanteUDen player to reach 50 goals in #LaLiga ever (220 games). Commander@LaLigaEN #CadizLevante pic.twitter.com/DtGgRbZnPP — OptaJose (@OptaJose) August 14, 2021

Наказание за расточительность пришло на 97-й: левый защитник Эспино пришел на подачу и таки ткнул мяч ногой в угол ворот. "Кадису" не давалась игра, но он верил - и его вера была вознаграждена.

1-й тур. Кадис. "Рамон де Карранса"

"Кадис" - "Леванте" - 1:1

Голы: Эспино, 90+7 - Моралес, 39

"Кадис": Ледесма - Акапо, Ароян (Чуст, 81), Фали Хименес, Эспино - Аларкон, Йонссон (Карселен, 70) - Сальви, Алекс (Альваро Хименес, 81), Лосано (Осмаич, 70) - Негредо (Переа, 59)

"Леванте": Айтор Фернандес - Сон, Дуарте, Робер, Клерк - де Фрутос, Кампанья (Мальса, 80), Мелеро (Пабло Мартинес, 63), Моралес - Марти (Барди, 63), Сольдадо (Дани Гомес, 51, Мирамон, 80)

Предупреждения: Эспино, 28 - Мелеро, 21, Сольдадо, 47, Кампанья, 62, Дуарте, 83

Новичок Примеры неожиданно создал уйму проблем статусной команде Мануэля Пеллегрини. Та в первом тайме вообще не походила сама на себя, и не имела не только голов, но даже и моментов или хотя бы передач под удар.

"Мальорка" играла от обороны, но гол придумала в лучших традициях "Барсы" Гвардиолы: Дани Родригес дождался включения левого бека Оливана и отдал на него вразрез между тремя соперниками. Это было круто.

1 - In the first goal in his professional career, Brian Oliván ???????? has become the first defender to score in his first league game for Mallorca in this century. Efficacy#RCDMallorcaRealBetis #MallorcaRealBetis pic.twitter.com/KrFucb4abr — OptaJose (@OptaJose) August 14, 2021

"Бетис" прибавил в игре лишь после перерыва. Чувствовалось, что взбучка от тренера была серьезной, и вскоре связка Фекир - Каналес напомнила о себе. Игра передвинулась едва ли не в штрафную "Мальорки", где гол рано или поздно должен был случиться. Он в итоге пришел со стандарта: Фекир навесил на дальнюю, Хуанми пробил, а Рейна неловко закинул мяч себе же в ворота.

Могли севильцы и вырывать победу, но Иглесиас сплоховал. Наверное, по такой игре это было бы уже слишком.

1-й тур. Пальма. "Иберостар"

"Мальорка" - "Бетис" - 1:1

Голы: Оливан, 25 - Маноло Рейна, 59 (автогол)

"Мальорка": Рейна - Маффео, Вальент, Раилло, Оливан - Севилья (Кубо, 61), Мохаммед, Галаррета (Фебас, 72) - Мбула (Жуниор Лаго, 72), Анхель (Ндиай, 61), Дани Родригес (Седлар, 90)

"Бетис": Руи Силва - Монтойя, Эдгар Гонсалес, Виктор Руис, Морено (Кальдерон, 26) - Акуоку (Гуардадо, 82), Каналес - Родри (Роберто Гонсалес, 55), Фекир (Хоакин, 81), Руибаль (Хуанми, 55) - Иглесиас

Предупреждения: Фебас, 79 - Эдгар Гонсалес, 45+3, Акуоку, 73, Хуанми, 79

Абсолютно равный матч. Команды большую часть времени провели в борьбе в центральной зоне, поровну владели мячом и очень много боролись вверху. Тики-така - это явно не про этих соперников.

"Осасуна" лучше начала поединок, много атаковала флангами, но момент у нее был всего один, и его не использовал Кике. "Эспаньол" хоть и проснулся попозже, но создал даже больше - были и удары Эмбарбы, с которыми пришлось работать Эррере, и выстрел Рауля де Томаса, после которого мяч чиркнул штангу.

Для вернувшегося в элиту "Эспаньола" это, наверное, хорошая игра и результат, а вот "Осасуне" надо бы добавлять в креативе. У нее сильные форварды штрафной, но сегодня они получали критично мало хороших передач и не могли влиять на результат.

1-й тур. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Эспаньол" - 0:0

"Осасуна": Эррера- Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Рубен Гарсия - Барха (Хави Мартинес, 64), Монкайола (Ойер, 63), Торро, Кике - Будимир (Авила, 72), Брашанац

"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль (Виктор Гомес, 87), Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Эмбарба, Давид Лопес (Гори, 82), Мерида (Баре, 62), Меламед - Ву Лей (Димата, 63), де Томас

Предупреждения: Монкайола, 41, Унаи Гарсия, 49, Барха, 51 - Меламед, 13, Серхи Гомес, 51, Гори, 90