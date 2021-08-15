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Легкий старт для сливочных. Алавес - Реал 1:4. Видео голов и обзор матча

Испания
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча чемпионата Испании Алавес - Реал, 14.08.2021

Легкий старт для сливочных. Алавес - Реал 1:4. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Алавес - Реал, которые встречались в первом туре чемпионата Испании. Хозяева выстояли в первом тайме, а сразу после перерыва пропустили от Бензема. Карим в итоге сделал дубль, также ему помогли Начо и Винисиус Жуниор. Алавес ограничился голом престижа.

Ла Лига. 1-й тур. Виктория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Реал" - 1:4

Голы: Хоселу, 65 (пен.) - Бензема, 48, 62, Начо, 56, Винисиус Жуніор, 90+2

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Алавес (Витория-Гастейс)
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