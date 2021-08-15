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Серхи Роберто: У нас был лучший игрок мира, и вся атака строилась через него
Игрок скучает по своему бывшему партнеру
Правый защитник "Барселоны" Серджи Роберто поделился впечатлениями об уходе форварда Лионеля Месси в "ПСЖ":
"Все меняется. У нас был лучший игрок мира, и вся атака строилась через него. Он забивал по 40 голов. Он был везде: взаимодействовал со мной, смещался в центр, уходил на фланг к Альбе.
Теперь нам нужно объединиться еще больше, чем когда-либо. Надо играть компактнее, вместе прессинговать.
Если нам не удастся вместе забить те самые 40 голов, то давайте попробуем забить 30 и пропустить на 10 меньше. Нужен баланс.
У нас очень хороший состав. Я убежден, что он лучший в лиге", – сказал Роберто.
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