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Серхи Роберто: У нас был лучший игрок мира, и вся атака строилась через него

Испания
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Игрок скучает по своему бывшему партнеру

Серхи Роберто: У нас был лучший игрок мира, и вся атака строилась через него

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Правый защитник "Барселоны" Серджи Роберто поделился впечатлениями об уходе форварда Лионеля Месси в "ПСЖ":

"Все меняется. У нас был лучший игрок мира, и вся атака строилась через него. Он забивал по 40 голов. Он был везде: взаимодействовал со мной, смещался в центр, уходил на фланг к Альбе.

Теперь нам нужно объединиться еще больше, чем когда-либо. Надо играть компактнее, вместе прессинговать.

Если нам не удастся вместе забить те самые 40 голов, то давайте попробуем забить 30 и пропустить на 10 меньше. Нужен баланс.

У нас очень хороший состав. Я убежден, что он лучший в лиге", – сказал Роберто.

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В статье: Лионель Месси Серхи Роберто Барселона Испания ПСЖ
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Источник:
La Vanguardia

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