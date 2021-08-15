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Гризманн провел 100 матчей в составе Барселоны

Испания
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Игроку покорилось солидное достижение

Гризманн провел 100 матчей в составе Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня "Барселона" в рамках первого тура Ла Лиги 2020/21 встречается с клубом "Реал Сосьедад" (2:0 первый тайм).

На поле в стартовом составе вышел французский нападающий Антуан Гризманн. Этот матч стал 100-м для форварда в футболке "Барселоны".

В ста матчах за каталонский клуб Антуан забил 35 голов, отдал 16 результативных передач и создал 107 потенциальных моментов.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона Испания
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Источник:
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