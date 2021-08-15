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Примера. Барселона - Реал Сосьедад 4:2. Есть жизнь без Месси!

Испания
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(1 голосов)

Каталонцы с победы начали эру без Лионеля Месси

Примера. Барселона - Реал Сосьедад 4:2. Есть жизнь без Месси!

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ну что ж, первый матч "Барселоны" без своего многолетнего лидера без преувеличения удался. Куману, правда, не понравился эндшпиль, зато какой кайф получили зрители!

Если абстрагироваться от последних 10 минут, то "Барса" играла здорово. В матче с "Сосьедадом" она часто применяла игровую аритмию, забила по голу со стандарта и в контратаке, что раньше было редкостью. Баски выглядели чужими на каталонском празднике жизни.

О чем можно говорить, если первый удар в створ ворот "Сосьедад" нанес на 65-й минуте? Понятно, что основной бомбардир Александр Исак травмирован, но все равно это провал.

Ну а "Барса" играла очень уверенно и слаженно. Гризманн мог оформлять дубль уже на старте, но головой попал в перекладину, а ногой пробил в падении чуть мимо.

Что не удалось французу - выполнил Пике. Навес Депая со штрафного был идеальным, и благодаря ему Жерар вколотил свой 50-й гол за "Кулес". Кстати говоря, больше только у нынешнего тренера Рональда Кумана - 88.

Продолжил дело капитана Мартин Брейтуэйт. В прошлом году датчанин часто выглядел пятым колесом к телеге, но сегодня на удивление попал в ритм игры. Как результат - два гола из пределов штрафной. Первый Мартин провел после навеса де Йонга; второй - добивание в сетку после классного прорыва левым флангом от Депая.

В общем, дело шло к легкому разгрому, но "Барса" на 80-х минутах провела ряд замен, и ее хватка подрастерялась. Не сказать, что "Сосьедад" прямо прижимал, но так иногда бывает - сперва Лобете забил после позиционной ошибки Эмерсона; а через две минуты уже Оярсабалю удался шедевр со штрафного. И вот 3:0 уже превратились в 3:2.

Если бы "Сосьедад" по такой игре еще и сравнял, это было бы слишком. "Барса" играла намного лучше, и это справедливо, что в добавленное время она забила четвертый в контратаке. Кстати, опять героем выступил Брейтуэйт - у него ключевой ассист. Вот уж кто по полной расправил крылья с уходом Месси!

1-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 4:2

Голы: Пике, 19, Брейтуэйт, 45+2, 59, Серхи Роберто, 90+1 - Лобете, 82, Оярсабаль, 85

"Барселона": Нето - Дест (Эмерсон, 71), Эрик Гарсия (Араухо, 83), Пике, Альба - Педри, Бускетс (Нико Гонсалес, 83), де Йонг (Серхи Роберто, 71) - Гризманн, Брейтуэйт, Депай (Ленгле, 90)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сальдуа (Горосабель, 66), Элустондо (Пачеко, 81), Ле Норманн, Муньос - Мерино, Субименди - Янузай (Барренечеа, 46), Давид Сильва (Баутиста, 46), Оярсабаль - Порту (Лобете, 66)

Предупреждения: Бускетс, 57, Нико Гонсалес, 84 - Субименди, 37, Элустондо, 61, Муньос, 62, Ле Норманн, 78

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона
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Комментарии (38)
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hardcorepwnz (Украина)
15.08.2021 в 23:27
Кому нужен Месси, когда есть Брайтвейт
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0
0
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МЕS QUE UN CLUB
15.08.2021 в 23:17
По грі Сосьедад ще те дно. Зате спокійний за барсу. чуханьє не зможе нав'язати боротьби в сезоні - це точно. Реал - сила! барса - бомж-команда
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-2
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Барселиниус (землянин)
15.08.2021 в 23:28
Шимьон, переоденься ты уже в Алграба наконец-то, ну. На худой конец в протупчука. Оставь ник нашего товарища в покое.
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0
0
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йоперний театр (Наш футбол)
15.08.2021 в 23:13
После 2 - го в ворота Барселоньі, канешно екнуло, сразу вспомнилось Динамо - Нефтчи, после 3:0 от Динамо, Нефтчи сделали 3:3 за каких-то 12 мин.
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+1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.08.2021 в 23:12
Атлетико - чемпион!!!
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0
-1
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Loader (Днепр)
15.08.2021 в 23:18
Та нет. Суарес свое дело сделал. АМ снова можно отдыхать несколько лет.
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+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.08.2021 в 23:29
Панове, рано прогнозы делать ) просто наслаждаемся хайлайтами прошедших матчей и говорим о футболе пока е**наты Мессиненависники не пришли срать на ветку , а они придут..
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Spokoyno (Київ)
15.08.2021 в 23:10
Головне, що перший Млин не вийшов глевким Як завжди від Реалу Сос... біганини та боротьби багато, а справжньої боротьби за результат НІЦ! Рахунок нормальний... Якщо б суддя штрафний не намалював, коли обидва суперники викидалися на м'яч і Ніко ВСТИГ зіграти в нього, то взагалі чудовий. Ну якщо Мартін виявився кращим є куди додавати.
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0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.08.2021 в 23:05
Слава Барселоне! Тики-таке слава! Бодро начались чемпионаты , бодро начали фавориты! Там пан металл утверждал, что Бенземе не нужен Пичичи , так у нас есть Мартин(да просто работяга, не звезда) но может и бросит вызов Кариму?? Эмерсон (кусок **вна) , очень перспективный, очень не хочет продлевать контракт с Барселоной(след летом будет свободным агентом) очень вышел и обосрался, тьфу на него
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0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.08.2021 в 23:06
Ярослав, дай возможность Рояли разыграться
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.08.2021 в 23:10
Та я же только за , но то как он аут бросил чужому , а потом следующий эпизод и гол "его"...я аж приуныл ))
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0
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Барселиниус (землянин)
15.08.2021 в 23:05
Барса задышала.
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Spokoyno (Київ)
15.08.2021 в 23:16
Олег скоріш ЗАБІГАЛА? І тут питання на скільки це добре? Раніше м'яч весь час ганяли, да так, що суперник не знав куди бігти, а наразі самі побігли... Ми пам'ятаємо чим закінчились попередні сезони, коли весною команда ставала бо весь сезонний пробіг вже виконала! А наразі у центрі жодного розпасовщика високого класу! Бігать доведеться БІЛЬШЕ
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.08.2021 в 23:20
Виталий, не совсем согласен по поводу бега. Сейчас команда моложе стала, так что Бусты бегают. Перекатывание мяча уже надоело, всё равно, что гольф по телевизору смотреть.)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.08.2021 в 23:22
*Бусты =пусть
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Spokoyno (Київ)
15.08.2021 в 23:25
Питання суперечливе... мені подобається справжня ТІКІ-ТАКА! Це коли м'яч літає між гравцями, а суперник бігає за ним... Так молодь швидше відновлюється, утім це не означає, що вона може сезон носитися...
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.08.2021 в 23:04
Хорошая игра получилась, хотя счёт должен был быть крупнее. Второго гола не должно было быть, левейший штрафной. Ну да ладно. С победой Барселонцы !!!
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МЕS QUE UN CLUB
15.08.2021 в 23:06
ахахахахахахахахах
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Барселиниус (землянин)
15.08.2021 в 23:06
п н х ублюдок
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.08.2021 в 23:08
Оставьте жертв пандемии в покое, футбол начался !!!
+2
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йоперний театр (Наш футбол)
15.08.2021 в 23:07
Че тьіі ржеш, недоносок.
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МЕS QUE UN CLUB
15.08.2021 в 23:09
та просто в шоці як наш "американський" друг перевзувся
0
-1
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Loader (Днепр)
15.08.2021 в 23:12
Твои друзья шавки подзаборные. Ну и Чапман. Куда же без него.
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
15.08.2021 в 23:02
ну вот хоть сейчас Барселона стала похожа на команду.где каждый игрок не боится брать на себя инициативу и искать одного игрока на поле.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.08.2021 в 23:05
Ты прав Димка. Ещё немного сыграться и будет веселее.
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Loader (Днепр)
15.08.2021 в 23:01
Отличная игра Барсы до достаточно неожиданной, но отлично разыгранной, контратаки на 80 минуте. Потом Эрнандес неожиданно начудил, дав левую карточку Нико. Чувак толком в игру войти не успел и, главное, ни в чем не виноват.)) Как результат, левый штрафной и великолепный удар с него. И вот уже 3-2. Хорошо, зачетно, порешали и ответили отличной контратакой. Итог: Думал, будет 4-0, но 4-2 тоже неплохо. Игра Барселоны понравилась. Разнообразно, широким фронтом.
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йоперний театр (Наш футбол)
15.08.2021 в 23:04
Надо признать, что и Барселона 2 - ой забила после нарушения, Бускетс Янузая прихватил и мяч оказался в Де Йонга.
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Loader (Днепр)
15.08.2021 в 23:08
Нарушение было, согласен. Но, не забили бы там, забили бы в другой ситуации. В первом тайме в аналогичной ситуации судья не отметил нарушение на Депае. Ну не судьба Сосьедаду бороться с Барсой. При всех своих плюсах чуть ли не самый удобный соперник.
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Spokoyno (Київ)
15.08.2021 в 23:21
Loader Ну якщо кожні "обійми" то порушення, то Ви сьогодні гру ТХ-МС не дивилися... Там Стерлінгу навіть ліктем в шию заїхали біля лінії воротарського і Рахим вчергове впав, а суддя вирішив, що то його не стосується...
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Loader (Днепр)
15.08.2021 в 23:28
Как раз смотрел и ту игру. Но Стерлинг так часто валится, что судья решил не реагировать, видимо.)
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йоперний театр (Наш футбол)
15.08.2021 в 23:01
Поздравляю, молодцьі, очень обнадеживающе. Гризман монстр. Все молодцьі. Стремно за Кумана, меняет нападающего на защитника - ето омногом говорит. Будем смотреть дальше.
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
15.08.2021 в 23:00
Я всегда верил в Брайтвайта. Браво Мартин! Всех болел Барсы с победой! Да здравствует Барселона! Ура!
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+3
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.08.2021 в 23:01
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+3
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.08.2021 в 23:07
Человек случайно оказался в клубе , но последнего слова ещё точно не сказал
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
15.08.2021 в 23:17
Он было в начале вспыхнул, брал инициативу на себя, был дерзок, напорист, но... уловив пару раз хмурый и неодобрительный взгляд Месси, как-то потом осёкся, сник и стал в один ряд с ищущими взглядом..
+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.08.2021 в 23:26
Мне кажется, что Мартин получил невероятную дозу уверенности в Барсе и с этим "бустом" очень круто и уверенно играл на Евро!! А теперь адреналин с Евро "бустит" его игру уже в клубе!
0
0
amg333 (Kyiv )
15.08.2021 в 23:14
Жаль,снова без срача пойдёшь спать)))))
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
15.08.2021 в 23:19
Почему ты так решил? Всё ещё впереди.
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