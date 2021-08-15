Примера. Барселона - Реал Сосьедад 4:2. Есть жизнь без Месси!

Ну что ж, первый матч "Барселоны" без своего многолетнего лидера без преувеличения удался. Куману, правда, не понравился эндшпиль, зато какой кайф получили зрители!

Если абстрагироваться от последних 10 минут, то "Барса" играла здорово. В матче с "Сосьедадом" она часто применяла игровую аритмию, забила по голу со стандарта и в контратаке, что раньше было редкостью. Баски выглядели чужими на каталонском празднике жизни.

О чем можно говорить, если первый удар в створ ворот "Сосьедад" нанес на 65-й минуте? Понятно, что основной бомбардир Александр Исак травмирован, но все равно это провал.

50 - Gerard Piqué ???????? has scored his 50th goal for @FCBarcelona in all competitions (22 headed goals), becoming the second defender to reach this milestone for the club after Ronald Koeman ???????? (88). Icon. pic.twitter.com/FE4agvV5kZ — OptaJose (@OptaJose) August 15, 2021

Ну а "Барса" играла очень уверенно и слаженно. Гризманн мог оформлять дубль уже на старте, но головой попал в перекладину, а ногой пробил в падении чуть мимо.

Что не удалось французу - выполнил Пике. Навес Депая со штрафного был идеальным, и благодаря ему Жерар вколотил свой 50-й гол за "Кулес". Кстати говоря, больше только у нынешнего тренера Рональда Кумана - 88.

Продолжил дело капитана Мартин Брейтуэйт. В прошлом году датчанин часто выглядел пятым колесом к телеге, но сегодня на удивление попал в ритм игры. Как результат - два гола из пределов штрафной. Первый Мартин провел после навеса де Йонга; второй - добивание в сетку после классного прорыва левым флангом от Депая.

В общем, дело шло к легкому разгрому, но "Барса" на 80-х минутах провела ряд замен, и ее хватка подрастерялась. Не сказать, что "Сосьедад" прямо прижимал, но так иногда бывает - сперва Лобете забил после позиционной ошибки Эмерсона; а через две минуты уже Оярсабалю удался шедевр со штрафного. И вот 3:0 уже превратились в 3:2.

1 - Last 14 direct free-kick goals at Camp Nou in LaLiga:



1 - Messi

1 - Messi

1 - Messi

1 - Messi

1 - Messi

1 - Messi

1 - Messi

1 - Messi

2 - Messi

1 - Olaza

1 - Messi

1 - Messi

1 - MIKEL OYARZABAL



Tribute. pic.twitter.com/478nxtUEl8 — OptaJose (@OptaJose) August 15, 2021

Если бы "Сосьедад" по такой игре еще и сравнял, это было бы слишком. "Барса" играла намного лучше, и это справедливо, что в добавленное время она забила четвертый в контратаке. Кстати, опять героем выступил Брейтуэйт - у него ключевой ассист. Вот уж кто по полной расправил крылья с уходом Месси!

1-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 4:2

Голы: Пике, 19, Брейтуэйт, 45+2, 59, Серхи Роберто, 90+1 - Лобете, 82, Оярсабаль, 85

"Барселона": Нето - Дест (Эмерсон, 71), Эрик Гарсия (Араухо, 83), Пике, Альба - Педри, Бускетс (Нико Гонсалес, 83), де Йонг (Серхи Роберто, 71) - Гризманн, Брейтуэйт, Депай (Ленгле, 90)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сальдуа (Горосабель, 66), Элустондо (Пачеко, 81), Ле Норманн, Муньос - Мерино, Субименди - Янузай (Барренечеа, 46), Давид Сильва (Баутиста, 46), Оярсабаль - Порту (Лобете, 66)

Предупреждения: Бускетс, 57, Нико Гонсалес, 84 - Субименди, 37, Элустондо, 61, Муньос, 62, Ле Норманн, 78