Примера. Барселона - Реал Сосьедад 4:2. Есть жизнь без Месси!

Ну что ж, первый матч "Барселоны" без своего многолетнего лидера без преувеличения удался. Куману, правда, не понравился эндшпиль, зато какой кайф получили зрители!

Если абстрагироваться от последних 10 минут, то "Барса" играла здорово. В матче с "Сосьедадом" она часто применяла игровую аритмию, забила по голу со стандарта и в контратаке, что раньше было редкостью. Баски выглядели чужими на каталонском празднике жизни.

О чем можно говорить, если первый удар в створ ворот "Сосьедад" нанес на 65-й минуте? Понятно, что основной бомбардир Александр Исак травмирован, но все равно это провал.

50 - Gerard Piqué ???????? has scored his 50th goal for @FCBarcelona in all competitions (22 headed goals), becoming the second defender to reach this milestone for the club after Ronald Koeman ???????? (88). Icon. pic.twitter.com/FE4agvV5kZ