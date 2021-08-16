Лига 1. Севилья – Райо Вальекано 3:0. Дубль Ламелы и удаление Зидана-младшего

Ла Лига, 1-й тур

Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" – "Райо Вальекано" 3:0

Голы: Эн-Несири (19, пен), Ламела (55, 79)

"Севилья": Дмитрович – Рекик (Гомес, 52), Диего Карлос, Кунде – Акунья, Фернандо (Иван Ромеро, 89), Жордан (Ортис, 84), Навас – Идрисси (Ламела, 46), Оскар Родригес – Эн-Несири (Гудель, 89)

"Райо Вальекано": Люка Зидан – Гарсия, Катена, Марио Суарес, Балиу – Комесанья (Меркеланс, 61), Оскар Валентин (Мартин, 71) – Альваро Гарсия, Нтека (Бебе, 71), Паласон (Сисс, 61) – Трехо (Димитриевски, 19)

Предупреждение: Идрисси (45+5)

Удаление: Зидан (16)

Дебютные 15 минут встречи на "Рамон Санчес Писхуан" выдались довольно спокойными –ударами обменялись Эн-Несири и Гарсия. Но уже через минуту случилось ключевое событие встречи, кардинальным образом повлиявшее на расклад сил. Диего Карлос запустил классную передачу за линию обороны гостей, Идрисси ворвался в штрафную и обыграл Люку Зидана, но вратарь зачем-то придержал оппонента, вместо того, чтоб дать тому забить в пустые ворота. Судья удалил сына экс-тренера "Реала" и назначил пенальти, уверенно реализованный Эн-Несири. До конца тайма "Севилья" всерьёз прижала "Райо Вальекано" к своим воротам, но до реальной остроты не доходило.

После перерыва картина изменилась. Во-первых, Лопетеги дал чёткие установки подопечным о том, как добивать оставшихся в меньшинстве соперников, а во-вторых сделал важные кадровые перестановки: на вторую половину вышел Ламела, а спустя 5 минут тайма наставник ещё и решился выпустить Алехандро Гомеса вместо защитника Рекика.

Ламеле хватило и 10 минут, чтобы ярко отметить дебют в Ла Лиге. Аргентинец ворвался в штрафную и рикошетом от Катены забил свой первый мяч. Вскоре Эрик отметился ещё раз. "Севилья" выскочила в редкую контратаку, Эн-Несири не пожадничал и свёл Ламелу с пустыми воротами. Сегодня Эрик забил больше, чем за весь прошлый сезон в АПЛ в составе "Тоттенхэма", где кроме шедевра "Арсеналу" рабоной он молчал всю кампанию.

Свежие Ортис и дважды Иван Ромеро могли доводить счёт до неприличного, но резервный кипер Димитриевски был куда надёжней Зидана, отразив парочку непростых выстрелов.

В итоге 3:0. "Севилья" в комфортной манере набирает первые три очка в Ла Лиге. В ближайших турах "нервионцы" на выезде сыграют с "Хетафе" и "Эльче", а затем их ждёт испытание в лице "Барселоны" уже в четвёртом туре.