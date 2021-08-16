Пике: Некоторые футболисты Барселоны чувствуют себя обманутыми Жозепом Бартомеу

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике сравнил действующего президента испанского гранда Жоана Лапорту с экс-президентом клуба Хосепом Бартомеу.

"У меня больше чувств к Лапорте, чем к Бартомеу. Некоторые игроки чувствуют себя обманутыми Жозепом Бартомеу. С Жоаном дела обстоят точно получше. Он наводит порядок в структуре, у нас снова появляются иерархии, которых так не хватало в недавнем прошлом".

"Я думаю, что я должен был пойти на сокращение зарплаты, и я это сделал. Мы контактировали с остальными капитанами команды по поводу сокращения окладов, и я знаю, что они сделают то же самое в ближайшее время, это просто вопрос времени. Мы семья и гордимся этим решением. Никаких проблем с ребятами нет, мне нужно было сделать это скорее, чтобы клуб мог зарегистрировать новых игроков".