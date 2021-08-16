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Альба – об отказе от понижения оклада в Барселоне: Такая ложь меня раздражает и утомляет

Испания
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Жорди на связи по важному поводу

Альба – об отказе от понижения оклада в Барселоне: Такая ложь меня раздражает и утомляет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жорди Альба крайне эмоционально высказался по вопросу о снижении зарплат в каталонской команде после победы над "Реал Сосьедадом" (4:2) в 1-м туре чемпионата Испании.

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"Обо мне пишут в новостях уже давно, это началось даже до ЕВРО. Однако боссы обратились ко мне только 2-3 недели назад. Я всегда хотел помогать клубу и, думаю, никто не должен во мне сомневаться. Никто не должен сомневаться в том, чего я хочу в "Барселоне".

"Я провел здесь 10 лет, еще 8 – в детском футболе. Это мой дом, клуб всей моей жизни, которому я всегда должен помогать. Люди могут думать, что хотят. Я не могу это контролировать. Я благодарен за этот вопрос и отвечаю на него открыто. Будет хорошо, если вы зададите его президенту. Он скажет правду".

"Мои намерения всегда были однозначными. Из-за ограничений по времени Пике пошел на этот шаг первым, но ни в ком нельзя сомневаться. Такая ложь меня раздражает и утомляет. Представьте, каково это слушать моей семье".

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В статье: Хорди Альба Барселона
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Источник:
Marca

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