Защитник Барселоны: Зарплаты? Ситуация с Месси все замедлила, однако за Пике пойдут и остальные

Защитник каталонской "Барселоны" Серхи Роберто поделился своим мнение по поводу снижения зарплат в испанском клубе. Также он высказался касательно победы над "Реал Сосьедадом" в 1-м туре Ла Лиги.

"Мы доминировали весь матч. Исключение – пропущенные голы. Я смог забить. Мы все очень рады. Думаю, было важно победить без Месси. Надо было показать, что мы готовы сражаться. Это были тяжелые полтора года. Мы видели, какой была атмосфера на стадионе, фанаты сходили с ума. Они поддерживали нас, а мы чувствовали единство".