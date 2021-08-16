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Защитник Барселоны: Зарплаты? Ситуация с Месси все замедлила, однако за Пике пойдут и остальные
Солидарные каталонцы
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник каталонской "Барселоны" Серхи Роберто поделился своим мнение по поводу снижения зарплат в испанском клубе. Также он высказался касательно победы над "Реал Сосьедадом" в 1-м туре Ла Лиги.
"Мы доминировали весь матч. Исключение – пропущенные голы. Я смог забить. Мы все очень рады. Думаю, было важно победить без Месси. Надо было показать, что мы готовы сражаться. Это были тяжелые полтора года. Мы видели, какой была атмосфера на стадионе, фанаты сходили с ума. Они поддерживали нас, а мы чувствовали единство".
"Зарплаты? Мне важно высказаться, ведь много чего было сказано. Мы всегда хотели помогать нашему клубу. Четыре капитана – это воспитанники "Барсы", которые любят команду сильнее всего. То, о чем писали, – ложь. Мы всегда хотели помогать. Ситуация с Месси все замедлила, но за Пике последуют и остальные. Все мы хотим, чтобы "Барселона" находилась на правильном месте".
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