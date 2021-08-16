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Лапорта: Бартомеу в своем письме хочет уйти от ответственности за то, что он воспользовался конвульсиями Барсы
Жоан на связи
MD
Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта дал специальную пресс-конференцию, в рамках которой ответил на претензии своего предшественника Жозепа Бартомеу. Предыдущий босс "сине-гранатовых" в открытом письме раскритиковал политику Лапорты.
"Я получил письмо от Бартомеу, он хотел обнародовать его, я это уважаю. Я внимательно прочитал письмо. Оно полно лжи, это попытка оправдать руководство, которое не заслуживает оправдания. Отчаянная попытка уйти от ответственности за то, что он воспользовался конвульсиями клуба".
"Я совершенно не согласен с приведенными им цифрами. Бартомеу говорит, что его команда не несет ответственности за финансовый год-2019/20. Но они несут ответственность вплоть до 17 марта 2021 года, никто не ускользнет от ответственности".
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