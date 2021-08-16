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Лапорта: Бартомеу в своем письме хочет уйти от ответственности за то, что он воспользовался конвульсиями Барсы

Испания
(10 голосов)

Жоан на связи

Лапорта: Бартомеу в своем письме хочет уйти от ответственности за то, что он воспользовался конвульсиями Барсы

MD

Новина українською

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта дал специальную пресс-конференцию, в рамках которой ответил на претензии своего предшественника Жозепа Бартомеу. Предыдущий босс "сине-гранатовых" в открытом письме раскритиковал политику Лапорты.

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"Я получил письмо от Бартомеу, он хотел обнародовать его, я это уважаю. Я внимательно прочитал письмо. Оно полно лжи, это попытка оправдать руководство, которое не заслуживает оправдания. Отчаянная попытка уйти от ответственности за то, что он воспользовался конвульсиями клуба".

"Я совершенно не согласен с приведенными им цифрами. Бартомеу говорит, что его команда не несет ответственности за финансовый год-2019/20. Но они несут ответственность вплоть до 17 марта 2021 года, никто не ускользнет от ответственности".

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу
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Комментарии (4)
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Algrab (Костопiль)
16.08.2021 в 14:34
А Перес банкрот? Чи не так, оленю?
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+2
0
avatar
МЕS QUE UN CLUB
16.08.2021 в 14:28
Розігрують сценку, щоб відволікти від здоровезного шланга карліка, який зараз лежить на камп ноу. Якщо бармалєй не проти обнародувати, то де лист? ляпорта таке ж брехло
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+8
0
avatar
Tan genial RONALDO7 (Monforte)
16.08.2021 в 14:29
ВікторАплодісмент )))
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+9
0
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
16.08.2021 в 14:06
Розбірки між "Кабаном" та барт'МЕУ за любов до... м-
Ответить
+9
0


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