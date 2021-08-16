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Герой футбольного дня. Мартин Брайтвайт

Испания
(3 голосов)

Без Месси жизнь не остановилась

Герой футбольного дня. Мартин Брайтвайт

Фото - ФК Барселона / автор неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Наверное, его лучший матч за "Барселону"... Сколько уже критических стрел полетело в Хосепа Бартомеу за приобретение Мартина Брайтвайта, а он сейчас возьмет да и заиграет на топ-уровне. Конечно, это не Месси, не Луис Суарес и даже не Серхио Агуэро. Но свою пользу датчанин приносить может.

Вчера был его перформанс. Два гола + голевая передача. Два заработанные на себе фола. Три удара, из которых все – в створ ворот, 27 выполненных передач с точностью 81 процент. Кроме голевой, еще два ключевых паса. Двадцать проведенных единоборств. Брайтвайт стал лучшим игроком матча первого тура Ла Лиги по оценке различных статистических порталов. От whoscored получил десять из десяти возможных, от sofascore – 9.5 из десяти возможных, от Иnstatscout – 414.

Мартин Брайтвейт играл не классического центрального нападающего, а был смещен на левый фланг. С 48-и прикосновений к мячу в течение матча, большинство произошло в зоне между центральной линией и левой (относительно атак "Барселоны") боковой линией штрафной площади "Реал Сосьедадада". Но также Брайтвайт работал и на своей половине поля, и на противоположном фланге, что хорошо видно как на тепловой карте, так и на карте касаний мяча.

Герой футбольного дня. Мартин Брайтвайт - изображение 1

Карта касаний мяча Мартина Брайтвайта в матче против Реал Сосьедад / скриншот - Whoscored

Примечательно, что в штрафной зоны касаний мяча распределены равномерно: по три слева и справа, три – в центре. Неправильно будет говорить о тотальном футболе в исполнении Мартина Брайтвайта, но то, что он чувствует себя более раскованно при отсутствии Лионеля Месси – это факт.

Возможно, раскрепостится вся команда? По крайней мере, если абстрагироваться от последних десяти минут, вчерашний матч показал, что на "Камп Ноу" есть жизнь без аргентинской легенды. "Барселона" будет жить и постепенно все станет на свои места.

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
16.08.2021 в 15:34
Ну якщо Брайтвайт найкращий то Барселоні треба додавати... Утім признак майстерності СТАБІЛЬНОСТЬ Будемо очікувати, коли наступного разу на Мартіна "звернуть увагу" він не знизить планку! Не бажано, щоб у нього вийшло, як п'ятдесят років тому у мене... Коли я "виграв баскетбольний матч", бо показав результативність в ДВА, а то і у ТРИ рази більше ніж до та і після того. Тут суперник не знав кого потрібно перш за все прикривати і взявся за Гризманна, тому той має лише один найкращий показник ШІСТЬ відборів. А гравця другого плану зовсім "забули"
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Astor Astor (Одесса)
16.08.2021 в 15:29
Тоже мне, бином Ньютона. После ухода Месси и Аргентина наконец-то заиграет в нормальный футбол, а не будет мучиться, не зная, как своей суперзвезде угодить, чтобы она не плакала.
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