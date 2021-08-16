Герой футбольного дня. Мартин Брайтвайт

Наверное, его лучший матч за "Барселону"... Сколько уже критических стрел полетело в Хосепа Бартомеу за приобретение Мартина Брайтвайта, а он сейчас возьмет да и заиграет на топ-уровне. Конечно, это не Месси, не Луис Суарес и даже не Серхио Агуэро. Но свою пользу датчанин приносить может.

Вчера был его перформанс. Два гола + голевая передача. Два заработанные на себе фола. Три удара, из которых все – в створ ворот, 27 выполненных передач с точностью 81 процент. Кроме голевой, еще два ключевых паса. Двадцать проведенных единоборств. Брайтвайт стал лучшим игроком матча первого тура Ла Лиги по оценке различных статистических порталов. От whoscored получил десять из десяти возможных, от sofascore – 9.5 из десяти возможных, от Иnstatscout – 414.

Мартин Брайтвейт играл не классического центрального нападающего, а был смещен на левый фланг. С 48-и прикосновений к мячу в течение матча, большинство произошло в зоне между центральной линией и левой (относительно атак "Барселоны") боковой линией штрафной площади "Реал Сосьедадада". Но также Брайтвайт работал и на своей половине поля, и на противоположном фланге, что хорошо видно как на тепловой карте, так и на карте касаний мяча.

Карта касаний мяча Мартина Брайтвайта в матче против Реал Сосьедад / скриншот - Whoscored

Примечательно, что в штрафной зоны касаний мяча распределены равномерно: по три слева и справа, три – в центре. Неправильно будет говорить о тотальном футболе в исполнении Мартина Брайтвайта, но то, что он чувствует себя более раскованно при отсутствии Лионеля Месси – это факт.

Возможно, раскрепостится вся команда? По крайней мере, если абстрагироваться от последних десяти минут, вчерашний матч показал, что на "Камп Ноу" есть жизнь без аргентинской легенды. "Барселона" будет жить и постепенно все станет на свои места.