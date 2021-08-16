481 миллион евро убытков и 1.3 миллиарда долгов – Лапорта о финансовой ситуации в Барселоне

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сегодня дал пресс-конференцию, на которой поделился деталями финансовой ситуации в клубе. 103% доходов на зарплаты, отрицательная стоимость клуба и растущие долги.

Лапорта заявил, что согласно результатам комплексной проверки, которая будет представлена в сентябре, "конец финансового года сезона 20/21 принесет убытки в размере 481 миллиона евро. Это было проверено Ernst & Young и представлено лиге. Последствия пандемии составляют 91 миллион евро".

Президент также подчеркнул: "Мы можем поздравить себя с тем, что заявленный новый кредит в размере 595 миллионов евро предоставлен с процентной ставкой всего 1,9%".

Что касается фонда заработной платы клуба, Лапорта отметил, что "он составляет 103% дохода (617 миллионов евро), что на 25-30% больше, чем у наших конкурентов".

"Стоимость клуба составляет минус 451 миллион евро", – это разница между тем, что клуб должен, и тем, что ему причитается, поясняет слова Лапорты сайт "Барселоны".

"Это очень деликатно. Было необходимо разработать стратегический план, чтобы убедиться, что у нас есть работающий бизнес и мы пользуемся доверием наших кредиторов. Долг Клуба составляет 1 350 миллионов евро" – подытожил Жоан.

Напомним, что этим летом клуб не смог обновить контракт Лионеля Месси, а так же пришлось урезать зарплаты легендам клуба, чтобы зарегистрировать новичков, уложившись в потолок зарплат.