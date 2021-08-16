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"Они уже согласились на снижение, а тут их просят еще об одном", – Лапорта о зарплате Альбы

Испания
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Президент вступился за защитника

"Они уже согласились на снижение, а тут их просят еще об одном", – Лапорта о зарплате Альбы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Жоан Лапорта дал пресс-конференцию, главной темой которой, было финансовое положение клуба. Президент "Барселоны" также прояснил ситуацию с контрактом Альбы – защитник уже несколько недель как согласился на снижение.

"Мы довольны ситуацией. Прежде всего, мы уже уладили вопрос с Пике, и я действительно ценю его преданность клубу. Некоторые иногда поступают не просто как футболисты, а как любящие клуб люди, и Пике именно такой. Он увидел, что у нас непростое положение, и совершил похвальный поступок, согласившись на снижение зарплаты ради того, чтобы мы смогли регистрировать новичков. На это не каждый пойдет.

Мы надеемся, что остальные капитаны поступят так же, как Пике. Переговоры идут очень хорошо.

Альба прав, мы связались с его агентом 24 мая и встретились с ним за обедом. А письмо [о снижении зарплаты] ему пришло 8 июля. Я понимаю футболистов. Они уже согласились на снижение, а тут их просят о еще одном. И можно понять их замешательство.

Но и Жорди, и Бускетс, и Серджи Роберто ведут себя прекрасно, с теми, кто захочет договориться, мы договоримся. Это будет одолжение клубу, и мы его оценим", – сказал Лапорта.

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Напомним, что сейчас "Барселона" тратит на зарплаты 103% доходов клуба. Из-за потолка зарплат, установленного Ла Лигой, чтобы уберечь клубы от банкротства, "блауграна" не смогла продлить контракт с Месси и имела трудности с подписанием новичков.

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В статье: Хорди Альба Жоан Лапорта Барселона Жерар Пике
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (1)
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trafalgar (Запорожье)
16.08.2021 в 23:22
Тяжелые времена у барселонцев, и выберутся они с кризиса лет так через 7-10
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