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С доплатой. Барселона может обменять Коутиньо на лидера атак лондонского Арсенала

Испания
(4 голосов)

"Канониры", к вам гости из Каталонии

С доплатой. Барселона может обменять Коутиньо на лидера атак лондонского Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселоне" интересен нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг. По информации британского портала Sky Sports, "сине-гранатовые" желают включить в сделку по габонцу бразильского хавбека Филиппе Коутиньо, таким образом, осуществив обмен с доплатой.

32-летний Обамеянг связан трехлетним контрактом с "пушкарями", в прошлом сезоне Пьер-Эмерик сыграл 29 поединков в АПЛ и забил 10 голов.

Ранее габонец защищал цвета нескольких французских клубов и дортмундской "Боруссии". Коутиньо играл за "Интер", "Васко да Гама", "Эспаньол", "Ливерпуль" и "Баварию".

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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Филиппе Коутиньо
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Комментарии (4)
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football_soccer (Украина)
17.08.2021 в 12:54
опять этот проклятый Бартомеу скупает дорогих и немотивированных игроков с огромной зарплатой.... хотя СТОООООООП ))))
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Барселиниус (землянин)
17.08.2021 в 12:34
И снова не защитник Барсу интересует. Ну будете блъ выгребать...
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dabo26
17.08.2021 в 11:54
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Tan genial RONALDO7 (Monforte)
17.08.2021 в 11:21
А ще кажуть що начебто РЕАЛ збирає одних пенсіонерів з мажорними контрактами - Барселона чого ВАРТА лише - ЛеоМессіGoldenDILDO - 555 млн євро НАГРАНОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ, брали вже вікового і генть НЕдешевого А. Грізманна, ось взяли Серхіо Агуеро (хоч і вільним агентом - але зарплатна відомість... ) зараз будуть 32-річного юнця Обамеянга ... не знаю щодо борозни (старий кіь не псує) але ДЕФІЦИТний бюджет зБАНКРУТованої Барселони (1 млрд 350 млн євро - лише поточних боргів...) точно Обамеянг попсує ЗНАТНО...
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