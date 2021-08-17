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С доплатой. Барселона может обменять Коутиньо на лидера атак лондонского Арсенала
"Канониры", к вам гости из Каталонии
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселоне" интересен нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг. По информации британского портала Sky Sports, "сине-гранатовые" желают включить в сделку по габонцу бразильского хавбека Филиппе Коутиньо, таким образом, осуществив обмен с доплатой.
32-летний Обамеянг связан трехлетним контрактом с "пушкарями", в прошлом сезоне Пьер-Эмерик сыграл 29 поединков в АПЛ и забил 10 голов.
Ранее габонец защищал цвета нескольких французских клубов и дортмундской "Боруссии". Коутиньо играл за "Интер", "Васко да Гама", "Эспаньол", "Ливерпуль" и "Баварию".
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