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Анчелотти высказался о ситуации с трансфером Роналду

Испания
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Мадридцы не намерены подписывать португальца

Анчелотти высказался о ситуации с трансфером Роналду

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выступил с заявлением по поводу возможного возвращения нападающего Криштиану Роналду.

17 августа в СМИ появилась информация, что Анчелотти попросил руководство клуба вернуть португальца.

"Криштиану — легенда "Реала", и я его очень люблю и уважаю. Я никогда не думал подписывать его. Мы смотрим вперед", — написал Анчелотти в Twitter.

Контракт Роналду с "Ювентусом" рассчитан до следующего лета. В прошлом сезоне он провел 44 матча за клуб во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.

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В статье: Криштиану Роналду Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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