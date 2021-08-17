Анчелотти высказался о ситуации с трансфером Роналду

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выступил с заявлением по поводу возможного возвращения нападающего Криштиану Роналду.

17 августа в СМИ появилась информация, что Анчелотти попросил руководство клуба вернуть португальца.

"Криштиану — легенда "Реала", и я его очень люблю и уважаю. Я никогда не думал подписывать его. Мы смотрим вперед", — написал Анчелотти в Twitter.

Контракт Роналду с "Ювентусом" рассчитан до следующего лета. В прошлом сезоне он провел 44 матча за клуб во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.