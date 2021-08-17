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Анчелотти высказался о ситуации с трансфером Роналду
Мадридцы не намерены подписывать португальца
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выступил с заявлением по поводу возможного возвращения нападающего Криштиану Роналду.
17 августа в СМИ появилась информация, что Анчелотти попросил руководство клуба вернуть португальца.
"Криштиану — легенда "Реала", и я его очень люблю и уважаю. Я никогда не думал подписывать его. Мы смотрим вперед", — написал Анчелотти в Twitter.
Контракт Роналду с "Ювентусом" рассчитан до следующего лета. В прошлом сезоне он провел 44 матча за клуб во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.
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