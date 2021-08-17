Барселона поставила ультиматум Юмтити

Руководство футбольного клуба "Барселона" поставила ультиматум защитнику Самуэлю Юмтити. Об этом сообщает Sport.es.

Клуб получил несколько предложений о трансфере француза, однако 27-летний игрок пока не принял ни одно из них. Каталонцы сообщили Юмтити, что у него есть одна неделя на то, чтобы принять любое из полученных предложений.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании.