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Барселона поставила ультиматум Юмтити
Игрок должен принять любое предложение в течении недели
Руководство футбольного клуба "Барселона" поставила ультиматум защитнику Самуэлю Юмтити. Об этом сообщает Sport.es.
Клуб получил несколько предложений о трансфере француза, однако 27-летний игрок пока не принял ни одно из них. Каталонцы сообщили Юмтити, что у него есть одна неделя на то, чтобы принять любое из полученных предложений.
В минувшем сезоне защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании.
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Комментарии (5)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
17.08.2021 в 17:59
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
17.08.2021 в 17:30
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МЕS QUE UN CLUB
17.08.2021 в 17:15
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
17.08.2021 в 17:24
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prockop4uck (Киев)
17.08.2021 в 18:11
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