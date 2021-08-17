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Барселона поставила ультиматум Юмтити

Испания
(8 голосов)

Игрок должен принять любое предложение в течении недели

Барселона поставила ультиматум Юмтити

Новина українською

Руководство футбольного клуба "Барселона" поставила ультиматум защитнику Самуэлю Юмтити. Об этом сообщает Sport.es.

Клуб получил несколько предложений о трансфере француза, однако 27-летний игрок пока не принял ни одно из них. Каталонцы сообщили Юмтити, что у него есть одна неделя на то, чтобы принять любое из полученных предложений.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании.

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В статье: Барселона Самуэль Юмтити
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Комментарии (5)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
17.08.2021 в 17:59
Юпі,навіть не думай нікуди іти..
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0
-1
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
17.08.2021 в 17:30
Взагалі вже в зБАНКРУТованій Барселоні - подуріли!!! Якщо футболіст НЕ хоче йти з добре насидженого місця+ ще з жирнющим таким контрактом (чай ж не ЛеоМессі - не тільки йому усі вершки збивати з каталонської дійної корівки...))) то НЕ треба присилувати Юмтіті - він піде... тільки згодом... коли "величественная" Барселона 2:8 піде на дно БАНКРУТСТВА з усіма мессозбоченцями тоді Самуель піде з чистою совістю виконаного боргу
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+6
0
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МЕS QUE UN CLUB
17.08.2021 в 17:15
а то шо? юмтіті, не бойся! європейське законодавство на твоєму боці
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+8
0
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
17.08.2021 в 17:24
Вітя :)))
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+6
0
prockop4uck (Киев)
17.08.2021 в 18:11
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+1
0


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