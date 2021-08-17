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Барселона выплатит Лас-Пальмасу ещё 5 миллионов евро за Педри
До этого каталонцы уже заплатили 12 миллионов
Фото: ФК Барселона
Клубу "Лас-Пальмас" полагается солидный бонус от "Барселоны", пишет AS.
В сентябре 2019 года "Барса" объявила о трансфере молодого полузащитника Педри из "Лас-Пальмаса". Сумма трансфера составила 12 миллионов евро, а в договоре было прописано, что если игрок сыграет за каталонцев 50 матчей, то представителю cегунды полагается заплатить еще 5 миллионов.
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
17.08.2021 в 18:25
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