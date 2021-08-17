Барселона выплатит Лас-Пальмасу ещё 5 миллионов евро за Педри

Клубу "Лас-Пальмас" полагается солидный бонус от "Барселоны", пишет AS.

В сентябре 2019 года "Барса" объявила о трансфере молодого полузащитника Педри из "Лас-Пальмаса". Сумма трансфера составила 12 миллионов евро, а в договоре было прописано, что если игрок сыграет за каталонцев 50 матчей, то представителю cегунды полагается заплатить еще 5 миллионов.