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Барселона выплатит Лас-Пальмасу ещё 5 миллионов евро за Педри

Испания
(2 голосов)

До этого каталонцы уже заплатили 12 миллионов

Барселона выплатит Лас-Пальмасу ещё 5 миллионов евро за Педри

Фото: ФК Барселона

Новина українською

Клубу "Лас-Пальмас" полагается солидный бонус от "Барселоны", пишет AS.

В сентябре 2019 года "Барса" объявила о трансфере молодого полузащитника Педри из "Лас-Пальмаса". Сумма трансфера составила 12 миллионов евро, а в договоре было прописано, что если игрок сыграет за каталонцев 50 матчей, то представителю cегунды полагается заплатить еще 5 миллионов.

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В статье: Барселона Лас-Пальмас Педри
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Комментарии (1)
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
17.08.2021 в 18:25
урок Філіпе Коутіньо не пройшов дарма (про бонуси Ліверпулю за виходи Коута в ЛЧ) будемо барселонці за Педрі виплачувати - там підтягнуться і старий знайомий Педро (той що ПедріТО * той що грав у тікі-таку Гвардьоли), потім Педріньо і Педріто-молодший з усього сімейства Педрі..... Чим не сімейний бізнес-справа... )))
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