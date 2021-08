Неприкасаемый: Реал Мадрид продлит контракт с Вальверде

"Реал Мадрид" работает над продлением контракта с Федерико Вальверде, сообщает Фабрицио Романо. Клуб считает игрока "неприкасаемым", как сейчас, так и в будущем.

Не смотря на то, что нет необходимости спешить – контракт Вальверде истечет лишь в 2025 году, руководство "Реала" уже работает над новым соглашением для уругвайского полузащитника.

"Переговоры близятся к завершению, поскольку "Реал" считает его одним из "неприкасаемых" игроков настоящего и будущего", – написал в своём твиттере Фабрицио.

Официально о подписании нового соглашения должны сообщить вскоре.

Excl. Real Madrid are working to extend Fede Valverde’s contract, agreement close to be completed as Real consider him one of the ‘untouchable’ players for present and future. ⚪️???????? #RealMadrid



New deal expected to be announced soon after Carvajal and Courtois. #Valverde pic.twitter.com/yd8cV9wGf2