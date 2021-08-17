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Неприкасаемый: Реал Мадрид продлит контракт с Вальверде

Испания
(1 голосов)

Своей тактической гибкостью в построениях Зидана игрок доказал, что он незаменим

Неприкасаемый: Реал Мадрид продлит контракт с Вальверде

Фото: realmadrid.com / Автор: Antonio Villalba

Новина українською

"Реал Мадрид" работает над продлением контракта с Федерико Вальверде, сообщает Фабрицио Романо. Клуб считает игрока "неприкасаемым", как сейчас, так и в будущем.

Не смотря на то, что нет необходимости спешить – контракт Вальверде истечет лишь в 2025 году, руководство "Реала" уже работает над новым соглашением для уругвайского полузащитника.

"Переговоры близятся к завершению, поскольку "Реал" считает его одним из "неприкасаемых" игроков настоящего и будущего", – написал в своём твиттере Фабрицио.

Официально о подписании нового соглашения должны сообщить вскоре.

Напомним, что 23-летний полузащитник перешел в "Реал" из уругвайского "Пеньяроля" в 2016 году. Он год выступал за "Кастилью", потом год за "Депортиво" и уже в 2018 присоединился к основной команде.

В прошлом сезоне Вальверде за "Реал" провел 33 игры, забил три гола и отдал одну голевую передачу. По данным портала Transfermatkt, трансферная стоимость игрока оценивается в 65 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
17.08.2021 в 20:40
Розумно
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