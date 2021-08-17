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Неприкасаемый: Реал Мадрид продлит контракт с Вальверде
Своей тактической гибкостью в построениях Зидана игрок доказал, что он незаменим
Фото: realmadrid.com / Автор: Antonio Villalba
"Реал Мадрид" работает над продлением контракта с Федерико Вальверде, сообщает Фабрицио Романо. Клуб считает игрока "неприкасаемым", как сейчас, так и в будущем.
Не смотря на то, что нет необходимости спешить – контракт Вальверде истечет лишь в 2025 году, руководство "Реала" уже работает над новым соглашением для уругвайского полузащитника.
"Переговоры близятся к завершению, поскольку "Реал" считает его одним из "неприкасаемых" игроков настоящего и будущего", – написал в своём твиттере Фабрицио.
Официально о подписании нового соглашения должны сообщить вскоре.
Excl. Real Madrid are working to extend Fede Valverde’s contract, agreement close to be completed as Real consider him one of the ‘untouchable’ players for present and future. ⚪️???????? #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2021
New deal expected to be announced soon after Carvajal and Courtois. #Valverde pic.twitter.com/yd8cV9wGf2
Напомним, что 23-летний полузащитник перешел в "Реал" из уругвайского "Пеньяроля" в 2016 году. Он год выступал за "Кастилью", потом год за "Депортиво" и уже в 2018 присоединился к основной команде.
В прошлом сезоне Вальверде за "Реал" провел 33 игры, забил три гола и отдал одну голевую передачу. По данным портала Transfermatkt, трансферная стоимость игрока оценивается в 65 миллионов евро.
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