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Официально: Атлетико продлил контракт с ключевым полузащитником
Испанские клубы продолжают страховать свои главные активы
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Твиттер мадридского "Атлетико" объявил о продлении контракта с Маркосом Льоренте. Ключевой элемент в тактических построениях Диего Симеоне теперь связан с клубом контрактом до 2027 года.
Marcos Llorente signs contract extension until 2027 ???? pic.twitter.com/UWlvqmQcaA— Atlético de Madrid (@atletienglish) August 18, 2021
Предыдущее соглашение с игроком было рассчитано до 2024 года.
Напомним, что Маркос Льоренте присоединился к "Атлетико" летом 2019 года, покинув "Реал" за 30 миллионов евро. На данный момент его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 80 миллионов евро.
Весной 2020 года два гола Льоренте в дополнительное время на Энфилде выбили из 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль".
В прошлом сезоне Маркос провел за "Атлетико" 45 игр, забил 13 голов и отдал 12 голевых передач.
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