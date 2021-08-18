Официально: Атлетико продлил контракт с ключевым полузащитником

Твиттер мадридского "Атлетико" объявил о продлении контракта с Маркосом Льоренте. Ключевой элемент в тактических построениях Диего Симеоне теперь связан с клубом контрактом до 2027 года.

Marcos Llorente signs contract extension until 2027 ???? pic.twitter.com/UWlvqmQcaA — Atlético de Madrid (@atletienglish) August 18, 2021

Предыдущее соглашение с игроком было рассчитано до 2024 года.

Напомним, что Маркос Льоренте присоединился к "Атлетико" летом 2019 года, покинув "Реал" за 30 миллионов евро. На данный момент его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 80 миллионов евро.

Весной 2020 года два гола Льоренте в дополнительное время на Энфилде выбили из 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль".

В прошлом сезоне Маркос провел за "Атлетико" 45 игр, забил 13 голов и отдал 12 голевых передач.