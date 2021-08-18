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Официально: Атлетико продлил контракт с ключевым полузащитником

Испания
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Испанские клубы продолжают страховать свои главные активы

Официально: Атлетико продлил контракт с ключевым полузащитником

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Твиттер мадридского "Атлетико" объявил о продлении контракта с Маркосом Льоренте. Ключевой элемент в тактических построениях Диего Симеоне теперь связан с клубом контрактом до 2027 года.

Предыдущее соглашение с игроком было рассчитано до 2024 года.

Напомним, что Маркос Льоренте присоединился к "Атлетико" летом 2019 года, покинув "Реал" за 30 миллионов евро. На данный момент его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 80 миллионов евро.

Весной 2020 года два гола Льоренте в дополнительное время на Энфилде выбили из 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль".

В прошлом сезоне Маркос провел за "Атлетико" 45 игр, забил 13 голов и отдал 12 голевых передач.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Маркос Льоренте
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