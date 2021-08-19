Реал продлит контракт с Бензема. Известны сроки сделки

"Реал" и нападающий Карим Бензема договорились о продлении контракта, пишет Николо Скира в своём "твиттере".

Соглашение футболиста с клубом будет рассчитано до 2023 года.

У Бензема была возможность покинуть "Реал" до истечения срока действия контракта. Действующий контракт Бензема с "Реалом" рассчитан до 2022 года.