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Реал продлит контракт с Бензема. Известны сроки сделки
Игрок проведет в испанском клубе ещё один год
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier
"Реал" и нападающий Карим Бензема договорились о продлении контракта, пишет Николо Скира в своём "твиттере".
Соглашение футболиста с клубом будет рассчитано до 2023 года.
У Бензема была возможность покинуть "Реал" до истечения срока действия контракта. Действующий контракт Бензема с "Реалом" рассчитан до 2022 года.
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
19.08.2021 в 16:20
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