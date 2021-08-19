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Реал продлит контракт с Бензема. Известны сроки сделки

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Игрок проведет в испанском клубе ещё один год

Реал продлит контракт с Бензема. Известны сроки сделки

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier

Новина українською

"Реал" и нападающий Карим Бензема договорились о продлении контракта, пишет Николо Скира в своём "твиттере".

Соглашение футболиста с клубом будет рассчитано до 2023 года.

У Бензема была возможность покинуть "Реал" до истечения срока действия контракта. Действующий контракт Бензема с "Реалом" рассчитан до 2022 года.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
19.08.2021 в 16:20
Ого сколько мадридастов набежало? негде протолкнуться.
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