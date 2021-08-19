Испания
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Вильярреал подписал контракт с 24-летним полузащитником Борнмута
Игрок провел результативный минувший сезон
Полузащитник "Борнмута" Арно Данджума перебрался в Испанию.
24-летний футболист подписал контракт с "Вильярреалом". Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года, пишет пресс-служба испанского клуба.
В минувшем сезоне АПЛ на счету Данджумы 35 матчей, в которых он забил 17 мячей и сделал семь результативных передач.
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