Испания
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Севилья в ближайшее время объявит о трансфере форварда Вулверхэмптона
Испанский клуб усилится игроком АПЛ
Фото: twitter.com/SDHuescaEN/ автор неизвестен
Форвард "Вулверхэмптона" Рафа Мир продолжит карьеру в Испании, пишет журналист Николо Скира.
По данным источника, "Севилья" заплатит за 24-летнего испанца 16 миллионов евро. Контракт Мира будет рассчитан до 2026 года.
На его счету 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал одну результативную передачу. В составе олимпийской сборной Испании Рафа Мир забил 3 гола в 6 матчах и стал серебряным призером Игр в Токио.
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