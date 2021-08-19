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Севилья в ближайшее время объявит о трансфере форварда Вулверхэмптона

Испания
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Испанский клуб усилится игроком АПЛ

Севилья в ближайшее время объявит о трансфере форварда Вулверхэмптона

Фото: twitter.com/SDHuescaEN/ автор неизвестен

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Форвард "Вулверхэмптона" Рафа Мир продолжит карьеру в Испании, пишет журналист Николо Скира.

По данным источника, "Севилья" заплатит за 24-летнего испанца 16 миллионов евро. Контракт Мира будет рассчитан до 2026 года.

На его счету 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал одну результативную передачу. В составе олимпийской сборной Испании Рафа Мир забил 3 гола в 6 матчах и стал серебряным призером Игр в Токио.

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В статье: Вулверхэмптон Севилья Рафа Мир
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