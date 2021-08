Миллиард евро отступных: новые подробности будущего контракта Бензема

Фабрицио Романо, со ссылкой на журналиста L`Equipe, сообщил, что в новом контракте Карима Бензема будут прописаны отступные в размере одного миллиарда евро. Соглашение будет рассчитано до 2023 года.

Karim Benzema will sign a new contract with Real Madrid until June 2023, confirmed and completed since talks started in May. Official announcement in place. ⚪️ #RealMadrid



Release clause will be €1BN as @hugoguillemet reports on L’Équipe.z https://t.co/5rmNwaPI93