  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Звездный новичок Барселоны признался, что даже не успел поздороваться с Месси
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звездный новичок Барселоны признался, что даже не успел поздороваться с Месси

Испания
(1 голосов)

Лео поздновато вернулся из отпуска, а затем и вовсе укатил в Париж

Звездный новичок Барселоны признался, что даже не успел поздороваться с Месси

WTN

Новина українською

Новый форвард "Барселоны" Мемфис Депай рассказал прессе, что не успел познакомиться с Лионелем Месси. Напомним, из-за экономического кризиса каталонцев и регламента Ла Лиги аргентинец не мог остаться в испанском гранде. Цитирует Депая Diario Sport.

Читайте такжеБрейтуэйт в роли Месси. Барселона - Реал Сосьедад 4:2. Видео голов и обзор матча

"Я даже не успел с ним познакомиться. Он поздно приступил к предсезонной подготовке из-за отпуска, был же Кубок Америки… И я даже поздороваться с Лео не успел. Возможно, это получится сделать, когда мы сыграем друг против друга, или он вернется в клуб".

15 августа 2021 года Депай дебютировал в Ла Лиге, он оформил ассист в матче 1-го тура с "Реал Сосьедадом". 27-летний голландец перешел в "Барселону" этим летом из "Лиона". Также ранее Депай защищал цвета "МЮ и "ПСВ".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Мемфис Депай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...