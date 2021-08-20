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Звездный новичок Барселоны признался, что даже не успел поздороваться с Месси
Лео поздновато вернулся из отпуска, а затем и вовсе укатил в Париж
WTN
Новый форвард "Барселоны" Мемфис Депай рассказал прессе, что не успел познакомиться с Лионелем Месси. Напомним, из-за экономического кризиса каталонцев и регламента Ла Лиги аргентинец не мог остаться в испанском гранде. Цитирует Депая Diario Sport.
"Я даже не успел с ним познакомиться. Он поздно приступил к предсезонной подготовке из-за отпуска, был же Кубок Америки… И я даже поздороваться с Лео не успел. Возможно, это получится сделать, когда мы сыграем друг против друга, или он вернется в клуб".
15 августа 2021 года Депай дебютировал в Ла Лиге, он оформил ассист в матче 1-го тура с "Реал Сосьедадом". 27-летний голландец перешел в "Барселону" этим летом из "Лиона". Также ранее Депай защищал цвета "МЮ и "ПСВ".
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