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Эден Азар рассказал о состоянии своего голеностопа

Испания
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Уже не болит?

Эден Азар рассказал о состоянии своего голеностопа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Эден Азар высказался в эфире Movistar+ по поводу победы над "Алавесом" (4:1), которую меренги добыли в 1-м туре Ла Лиги.

"Я хорошо чувствую себя, ощущения от игры команды тоже хорошие. Мы забили 4 гола, ощущения замечательные. Мой голеностоп меня больше не беспокоит. Мы собираемся сделать все, что в наших силах".

Напомним, лодыжка бельгийца постоянно напухала и болела после двух операций. Третье хирургическое вмешательство Азару не понадобилось.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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Источник:
ESPN

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