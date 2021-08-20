Эден Азар рассказал о состоянии своего голеностопа

Нападающий мадридского "Реала" Эден Азар высказался в эфире Movistar+ по поводу победы над "Алавесом" (4:1), которую меренги добыли в 1-м туре Ла Лиги.

"Я хорошо чувствую себя, ощущения от игры команды тоже хорошие. Мы забили 4 гола, ощущения замечательные. Мой голеностоп меня больше не беспокоит. Мы собираемся сделать все, что в наших силах".

Напомним, лодыжка бельгийца постоянно напухала и болела после двух операций. Третье хирургическое вмешательство Азару не понадобилось.