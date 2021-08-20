Преступники обокрали фирменный магазин Реала на Сантьяго Бернабеу

Фирменный магазин футбольного клуба "Реал Мадрид" на домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу" был ограблен вчера утром. Об этом пишет испанская газета Marca.

В четверг в 6 утра по местному времени группа преступников въехала в фасад здания на автомобиле. Грабители заполнили три автомобиля игровой формой, одеждой и другой атрибутикой магазина, после чего незамедлительно скрылись.

Полиция изучает записи с камер наблюдения стадиона в попытке опознать автомобили по номерам. Полицейские предполагают, что все три автомобиля являются угнанными.