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Преступники обокрали фирменный магазин Реала на Сантьяго Бернабеу
Украли форму и другие атрибуты
sportsdaily
Фирменный магазин футбольного клуба "Реал Мадрид" на домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу" был ограблен вчера утром. Об этом пишет испанская газета Marca.
В четверг в 6 утра по местному времени группа преступников въехала в фасад здания на автомобиле. Грабители заполнили три автомобиля игровой формой, одеждой и другой атрибутикой магазина, после чего незамедлительно скрылись.
Полиция изучает записи с камер наблюдения стадиона в попытке опознать автомобили по номерам. Полицейские предполагают, что все три автомобиля являются угнанными.
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