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Преступники обокрали фирменный магазин Реала на Сантьяго Бернабеу

Испания
(1 голосов)

Украли форму и другие атрибуты

Преступники обокрали фирменный магазин Реала на Сантьяго Бернабеу

sportsdaily

Новина українською

Фирменный магазин футбольного клуба "Реал Мадрид" на домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу" был ограблен вчера утром. Об этом пишет испанская газета Marca.

В четверг в 6 утра по местному времени группа преступников въехала в фасад здания на автомобиле. Грабители заполнили три автомобиля игровой формой, одеждой и другой атрибутикой магазина, после чего незамедлительно скрылись.

Полиция изучает записи с камер наблюдения стадиона в попытке опознать автомобили по номерам. Полицейские предполагают, что все три автомобиля являются угнанными.

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В статье: Сантьяго Бернабеу
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Комментарии (15)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
20.08.2021 в 16:19
Уважаемые болельщики Мадридского Реала!!! Появилась хорошая возможность приобрести оригинальную символику вашего любимого клуба в интернете, по хорошим скидкам. В ассортименте экипировка , сувенирная продукция, шарфы , флаги
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+3
0
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
20.08.2021 в 16:20
P.S. что за придурки додумались до такого ограбления ?????
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
20.08.2021 в 16:26
Щас придут чапманоиды и ляпнут, шо это были люди Дариана. Мол таким примитивным, но действенным способом канадец хочет подорвать финансовое якобы благополучие Реала.
+1
0
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
20.08.2021 в 16:28
та там финансовое "благополучие" Реала , точно такое же как и у Барселоны. еще один ковидный год и п**да им обоим
+1
0
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Барселиниус (землянин)
20.08.2021 в 16:31
Ты авку поставил? Ты шо, патриот?
0
0
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
20.08.2021 в 16:46
Зашёл с кампухтера и поставил ) а что ещё ставить ? Могу свою морду ещё влепить туда )))
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Барсепиниус (землянин)
20.08.2021 в 16:49
Нет, шок-контент ставить не нужно, могу влюбиться
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Барселиниус (землянин)
20.08.2021 в 16:50
Ярик, это не я писал.
0
0
metall5291 (Kharkiv)
20.08.2021 в 16:45
Ответить
0
0
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Барселиниус (землянин)
20.08.2021 в 16:09
Всё, Реал банкрот.
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+1
0
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Loader (Днепр)
20.08.2021 в 16:11
Перес решил бабло за Эдегора списать на убытки от кражи. "Три магнитофона, три импортные кожаные куртки.." Три автомобиля с грабителями. Совпадение? Не думаю.
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+3
0
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Барселиниус (землянин)
20.08.2021 в 16:20
Мутное дельце однако... Точно рука Переса. И охрану спецом сняли.
+1
0
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
20.08.2021 в 16:21
Может это Лапорта? Последняя попытка подписать Месси
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
20.08.2021 в 16:34
0
0
metall5291 (Kharkiv)
20.08.2021 в 16:46
0
0


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