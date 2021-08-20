Бензема продлил контракт с Реалом

"Реал" и нападающий Карим Бензема продлили контракт до 2023 года, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что у Карима Бензема будет возможность покинуть мадридский "Реал" до истечения срока действия контракта. Предыдущий контракт Бензема с мадридским "Реалом" был рассчитан до 2022 года.

Напомним, Карим Бензема выступил с национальной командой Франции на чемпионате Европы — 2020, где его команда сенсационно вылетела уже на стадии 1/8 финала, уступив сборной Швейцарии в серии пенальти.