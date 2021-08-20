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Бензема продлил контракт с Реалом
Форвард проведет в стане сливочных ещё два года
Фото: Твиттер Реала
"Реал" и нападающий Карим Бензема продлили контракт до 2023 года, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Ранее сообщалось, что у Карима Бензема будет возможность покинуть мадридский "Реал" до истечения срока действия контракта. Предыдущий контракт Бензема с мадридским "Реалом" был рассчитан до 2022 года.
Напомним, Карим Бензема выступил с национальной командой Франции на чемпионате Европы — 2020, где его команда сенсационно вылетела уже на стадии 1/8 финала, уступив сборной Швейцарии в серии пенальти.
???? #Benzema2023 pic.twitter.com/O6HQGegTrJ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 20, 2021
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