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Официально: Севилья подписала нападающего Вулверхэмптона
Четвертая команда Испании прилично усиливается
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Официальные медиа "Севильи" представили нового нападающего, Рафу Мира из "Вулверхэмптона". Сумма трансфера – 16 миллионов евро.
???? @RafaMir33, nuevo refuerzo para la parcela ofensiva del #SevillaFC. ⚪????#WeareSevilla #NuncaTeRindas— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 20, 2021
Сообщается, что игрок подпишет с клубом пятилетний контракт.
В прошлом сезоне Рафа Мир выступал в аренде за "Уэску" из Ла Лиги. Он умудрился забить 13 мячей, разместившись на 11 месте в гонке бомбардиров чемпионата.
Примечательно, что "Уэска" заняла 18 позицию и вылетела в Сегунду.
В прошлом сезоне за "Уэску" Рафа провел 39 матчей, забил 16 голов и отдал 1 голевую передачу. Порталом Transfermarkt игрок оценивается в 12 миллионов евро.
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