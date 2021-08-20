Официально: Севилья подписала нападающего Вулверхэмптона

Официальные медиа "Севильи" представили нового нападающего, Рафу Мира из "Вулверхэмптона". Сумма трансфера – 16 миллионов евро.

Сообщается, что игрок подпишет с клубом пятилетний контракт.

В прошлом сезоне Рафа Мир выступал в аренде за "Уэску" из Ла Лиги. Он умудрился забить 13 мячей, разместившись на 11 месте в гонке бомбардиров чемпионата.

Примечательно, что "Уэска" заняла 18 позицию и вылетела в Сегунду.

В прошлом сезоне за "Уэску" Рафа провел 39 матчей, забил 16 голов и отдал 1 голевую передачу. Порталом Transfermarkt игрок оценивается в 12 миллионов евро.