Примера. Бетис - Кадис 1:1. Красота есть, результата нет

"Бетис" нарастил достаточно мышц, чтобы заявить о себе в еврокубках, но одного компонента команде Мануэля Пеллегрини все еще не хватает. Речь про эффективность.

Сегодня бело-зеленые провели в атаках весь матч; контролировали мяч 75% времени; нанесли примерно вдвое больше ударов. А что на выходе? То же одно очко, что было и неделю назад при схожем сценарии в Мальорке.

"Кадис" открыл счет уже на старте благодаря пенальти - Лосано выбежал на ворота и на нем сфолил вратарь Силва. Опытнейший Негредо провалил первую попытку, но арбитр постановил удар перебить, и здесь Альваро уже не промахнулся.

36 today and marked with a goal. Time may pass but Negredo remains a top player. Glad he's enjoying life in La Liga again. Feliz cumple, crack #CadizCF pic.twitter.com/QknGHNxh5c