Примера. Бетис - Кадис 1:1. Красота есть, результата нет

"Бетис" нарастил достаточно мышц, чтобы заявить о себе в еврокубках, но одного компонента команде Мануэля Пеллегрини все еще не хватает. Речь про эффективность.

Сегодня бело-зеленые провели в атаках весь матч; контролировали мяч 75% времени; нанесли примерно вдвое больше ударов. А что на выходе? То же одно очко, что было и неделю назад при схожем сценарии в Мальорке.

"Кадис" открыл счет уже на старте благодаря пенальти - Лосано выбежал на ворота и на нем сфолил вратарь Силва. Опытнейший Негредо провалил первую попытку, но арбитр постановил удар перебить, и здесь Альваро уже не промахнулся.

36 today and marked with a goal. Time may pass but Negredo remains a top player. Glad he's enjoying life in La Liga again. Feliz cumple, crack #CadizCF pic.twitter.com/QknGHNxh5c — Owen Mawer (@OwenJamesMawer) August 20, 2021

"Бетис" ответил оперативно - Хуанми забил после красивого розыгрыша углового. Такое ощущение, он точно знал, куда Виктор Руис будет делать скидку. Ну и подача Фекира тоже была хороша.

Набиль вообще провел великолепный поединок - пачками обыгрывал соперников, придумывал красивые передачи, а в конце первого тайма даже попал с левой в штангу. В том же ключе выступил и второй лидер "Бетиса" Серхио Каналес - водился красиво, в подыгрыше работал прилично, но, добивая мяч в сетку с пяти метров, пробил по воробьям.

Справедливости ради, свой стопроцентный момент упустил и "Кадис" - Аларкон потряс каркас ворот, когда обязан был забивать. Это был, наверное, единственный такой шанс у гостей сегодня, так что ничья для них - отличный результат. Про "Бетис" этого сказать нельзя. Чувствуется, что Пеллегрини учит команду играть от себя, атаковать позиционно, но побеждать не получается. Ранее у чилийца такое уже было в "Вест Хэме" - и там все завершилось отставкой еще до экватора сезона. Ни на что не намекаем, просто факт.

Nabil Fekir vs @Cadiz_CF



95 minutos.

4 disparos (1 al palo).

5 ocasiones creadas.

88 toques.

46/50 pases.

92% precisión de pase.

1/1 balones en largo.

12/25 duelos ganados.

7/14 regates.

3 faltas recibidas.



‼️Partidazo.



[@OndaBetica][#Betis] pic.twitter.com/bMsdcxCZ4U — Daniel Cabezas (@_DanielCabezas) August 20, 2021

2-й тур. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Кадис" - 1:1

Голы: Хуанми, 22 - Негредо, 11 (с пенальти)

"Бетис": Руи Силва - Монтойя (Хоакин, 69), Эдгар Гонсалес, Виктор Руис, Миранда - Гуардадо (Тельо, 82), Каналес - Родри (Карвалью, 69), Фекир, Хуанми (Морон, 87) - Иглесиас (Руибаль, 69)

"Кадис": Ледесма - Акапо, Ароян, Фали Хименес, Эспино - Сальви, Аларкон (Кальдерон, 88), Йонссон (Алейш, 46), Переа (Каркелен, 46) - Негредо (Осмаич, 69), Лосано (Альваро, 76)

Предупреждения: Силва, 8, Монтойя, 62, Руибаль, 90+3, Миранда, 90+3