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Месси и Неймар встретились с Суаресом в Испании
Звали в Париж?
Игроки "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и Неймар прилетели в Барселону, для того, чтобы встретиться с нападающим мадридского "Атлетико" Луисом Суаресом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Аргентинец и бразилец пообедали вместе с уругвайцем в доме Суареса в пригороде Барселоны Кастельдефальсе.
Напомним, что эта троица вместе играла за "Барселону" в 2014-2017 гг.. Вместе они завоевали восемь трофеев.
Отметим, что Неймар и Месси не попали в заявку "ПСЖ" на вчерашний матч против "Бреста". Суарес свой поединок с "Атлетико" должен провести в воскресенье против "Эльче".
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