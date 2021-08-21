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Месси и Неймар встретились с Суаресом в Испании

Испания
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Звали в Париж?

Месси и Неймар встретились с Суаресом в Испании

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Игроки "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и Неймар прилетели в Барселону, для того, чтобы встретиться с нападающим мадридского "Атлетико" Луисом Суаресом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Аргентинец и бразилец пообедали вместе с уругвайцем в доме Суареса в пригороде Барселоны Кастельдефальсе.

Напомним, что эта троица вместе играла за "Барселону" в 2014-2017 гг.. Вместе они завоевали восемь трофеев.

Отметим, что Неймар и Месси не попали в заявку "ПСЖ" на вчерашний матч против "Бреста". Суарес свой поединок с "Атлетико" должен провести в воскресенье против "Эльче".

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В статье: Лионель Месси Неймар Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Mundo Deportivo

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