Месси и Неймар встретились с Суаресом в Испании

Игроки "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и Неймар прилетели в Барселону, для того, чтобы встретиться с нападающим мадридского "Атлетико" Луисом Суаресом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Аргентинец и бразилец пообедали вместе с уругвайцем в доме Суареса в пригороде Барселоны Кастельдефальсе.

Напомним, что эта троица вместе играла за "Барселону" в 2014-2017 гг.. Вместе они завоевали восемь трофеев.

Отметим, что Неймар и Месси не попали в заявку "ПСЖ" на вчерашний матч против "Бреста". Суарес свой поединок с "Атлетико" должен провести в воскресенье против "Эльче".