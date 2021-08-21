Рамос просил в Анчелотти помощи, чтобы подписать новый контракт с Реалом

Экс-защитник "Реала" Серхио Рамос обсуждал с Карло Анчелотти вопрос нового контракта с клубом.

В день назначения итальянца главным тренером мадридцев 35-летний футболист позвонил ему с поздравлениям и попросил Анчелотти вмешаться в ситуацию с контрактом, чтобы остаться в "Реале".

Тренер ответил экс-капитану, что не может ему помочь и что этот вопрос должен решаться между Рамосом и президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

В результате Рамос вскоре стал игроком французского "ПСЖ", подписав контракт на два года.