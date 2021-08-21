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Рамос просил в Анчелотти помощи, чтобы подписать новый контракт с Реалом

Испания
(1 голосов)

Серхио хотел продолжить выступать в Мадриде

Рамос просил в Анчелотти помощи, чтобы подписать новый контракт с Реалом

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Экс-защитник "Реала" Серхио Рамос обсуждал с Карло Анчелотти вопрос нового контракта с клубом.

В день назначения итальянца главным тренером мадридцев 35-летний футболист позвонил ему с поздравлениям и попросил Анчелотти вмешаться в ситуацию с контрактом, чтобы остаться в "Реале".

Тренер ответил экс-капитану, что не может ему помочь и что этот вопрос должен решаться между Рамосом и президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

В результате Рамос вскоре стал игроком французского "ПСЖ", подписав контракт на два года.

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В статье: Серхио Рамос Карло Анчелотти Реал (Мадрид) ПСЖ
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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avatar
Loader (Днепр)
21.08.2021 в 14:38
И зачем это нужно было Анчелотти? Не успев вернуться в клуб, начать качать права перед Пересом, выбивая деньги для Рамоса?)) Анчелотти пришел строить команду и ему довесок в виде пожилого защитника с завышенной самооценкой совершенно не нужен в раздевалке.
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