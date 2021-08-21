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Рамос просил в Анчелотти помощи, чтобы подписать новый контракт с Реалом
Серхио хотел продолжить выступать в Мадриде
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Экс-защитник "Реала" Серхио Рамос обсуждал с Карло Анчелотти вопрос нового контракта с клубом.
В день назначения итальянца главным тренером мадридцев 35-летний футболист позвонил ему с поздравлениям и попросил Анчелотти вмешаться в ситуацию с контрактом, чтобы остаться в "Реале".
Тренер ответил экс-капитану, что не может ему помочь и что этот вопрос должен решаться между Рамосом и президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.
В результате Рамос вскоре стал игроком французского "ПСЖ", подписав контракт на два года.
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