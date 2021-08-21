Анчелотти хочет, чтобы Йович остался в Реале

Наставник "Реала" Карло Анчелотти наложил вето на трансфер нападающего Луки Йовича. Коуч рассчитывает на него в предстоящем сезоне.

Сербский футболист присоединился к "Реалу" в 2019 году, перейдя из "Айнтрахта" более чем за 60 миллионов евро.

За два года Йович принял участие лишь в 21 матче Ла Лиги и забил 2 гола, а вторую половину прошлого сезона доигрывал в аренде в "Айнтрахте", где провел 18 матчей и забил 4 гола.