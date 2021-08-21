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Анчелотти хочет, чтобы Йович остался в Реале

Испания
(1 голосов)

Тренер хочет дать игроку еще один шанс

Анчелотти хочет, чтобы Йович остался в Реале

Фото: RealMadrid.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Наставник "Реала" Карло Анчелотти наложил вето на трансфер нападающего Луки Йовича. Коуч рассчитывает на него в предстоящем сезоне.

Сербский футболист присоединился к "Реалу" в 2019 году, перейдя из "Айнтрахта" более чем за 60 миллионов евро.

За два года Йович принял участие лишь в 21 матче Ла Лиги и забил 2 гола, а вторую половину прошлого сезона доигрывал в аренде в "Айнтрахте", где провел 18 матчей и забил 4 гола.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Лука Йович
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Источник:
AS

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