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Анчелотти хочет, чтобы Йович остался в Реале
Тренер хочет дать игроку еще один шанс
Фото: RealMadrid.com / Автор: неизвестен
Наставник "Реала" Карло Анчелотти наложил вето на трансфер нападающего Луки Йовича. Коуч рассчитывает на него в предстоящем сезоне.
Сербский футболист присоединился к "Реалу" в 2019 году, перейдя из "Айнтрахта" более чем за 60 миллионов евро.
За два года Йович принял участие лишь в 21 матче Ла Лиги и забил 2 гола, а вторую половину прошлого сезона доигрывал в аренде в "Айнтрахте", где провел 18 матчей и забил 4 гола.
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Источник:AS
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