Реал продлит контракт с полузащитником

Уругвайский хавбек Федерико Вальверде продлит контракт с мадридским "Реалом". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

На следующей неделе о сделке объявят официально. Уругваец хочет остаться в составе "сливочных" и продолжить выступать в Мадриде.

Напомним, что его контракт действителен до 2025 года. Отметим, что в структуре "сливочных" он находится с 2016-го года. Именно тогда за 5 млн евро Вальверде перешел из уругвайского "Пеньяроля".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 65 млн евро.