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Реал продлит контракт с полузащитником
Удержит хотя бы этого игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
Уругвайский хавбек Федерико Вальверде продлит контракт с мадридским "Реалом". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
На следующей неделе о сделке объявят официально. Уругваец хочет остаться в составе "сливочных" и продолжить выступать в Мадриде.
Напомним, что его контракт действителен до 2025 года. Отметим, что в структуре "сливочных" он находится с 2016-го года. Именно тогда за 5 млн евро Вальверде перешел из уругвайского "Пеньяроля".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 65 млн евро.
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