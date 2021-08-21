  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал продлит контракт с полузащитником
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал продлит контракт с полузащитником

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Удержит хотя бы этого игрока

Реал продлит контракт с полузащитником

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Уругвайский хавбек Федерико Вальверде продлит контракт с мадридским "Реалом". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

На следующей неделе о сделке объявят официально. Уругваец хочет остаться в составе "сливочных" и продолжить выступать в Мадриде.

Напомним, что его контракт действителен до 2025 года. Отметим, что в структуре "сливочных" он находится с 2016-го года. Именно тогда за 5 млн евро Вальверде перешел из уругвайского "Пеньяроля".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 65 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...