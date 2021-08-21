Примера. Мальорка снова не проигрывает, Вилльярреал не забивает

"Мальорка" вернулась в Ла Лигу с высоко поднятой головой: ничья в первом туре с "Бетисом", победа в следующем матче над "Алавесом". О чем еще можно мечтать? Пожалуй, об улучшении игры.

Стиль "Мальорки" не доминантный, хотя конкурентно в сегодняшнем матче команда Луиса Гарсии владела преимуществом: двенадцать ударов по воротам против девяти, 53 процента владения мячом против 47. Было одно попадание в каркас. Но главное достояние – это гол молодого Фер Ниньо, арендованного "Мальоркой" у "Вильярреала". На тот момент соперник островитян играл в меньшинстве, поэтому этот результативный удар убрал угрызения совести, которые уже начинали появляться у игроков "Мальорки".

А вот у "Алавеса" дела плохи: два матча – два поражения.

Примера. 2-й тур

"Алавес" - "Мальорка" 0:1

Гол: Фер Ниньо 80

"Вильярреалу" вскоре стартовать в Лиге чемпионов, а игры как таковой нет. Два матча – два очка, две нулевых ничьи.

Неделю назад "субмарина" дома не удивила "Гранаду", а сейчас не смогла ничего поделать с обороной новичка лиги "Эспаньола". Двенадцать ударов по воротам – это хорошо, но два попадания в створ – слишком мало. "Эспаньол" точно выглядел не хуже и точно заслужил не проиграть.

Примера. 2-й тур

"Эспаньол" - "Вильярреал" 0:0

"Валенсия" проигрывала на протяжении большей части поединка (ранний гол от Луиса Хавьера Суареса), но спастись удалось благодаря пенальти на последних минутах. В противном случае была бы всемирная несправедливость. Ведь "Валенсия" могла проиграть при статистике ударов 18:9 (7:2 по попаданиям в створ) в свою пользу.

Для "летучих мышей" это четвертое очко в двух стартовых турах. Неплохо, если учитывать тот хаос, который творится в клубе в эпоху правления семейства Лим. Для "Гранады" это вторая подряд ничья, но уже в следующем туре будет задача играть исключительно на победу против новичка лиги "Райо Вальекано".

Примера. 2-й тур

"Гранада" - "Валенсия" 1:1

Голы: Суарес 16 - Солер (пен.) 88