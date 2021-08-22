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Депай - после 1:1 с Атлетиком: Надо больше играть как команда

Испания
(1 голосов)

Игрок жалеет, что его клуб не победил

Депай - после 1:1 с Атлетиком: Надо больше играть как команда

Barcelona

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Нидерландский форвард "Барселоны" Мемфис Депай дал комментарий после матча с "Атлетиком" (1:1) во 2-м туре Ла Лиги:

"Я рад, что забил, но разочарован результатом. Ничья меня не устраивает, я рассчитываю на большее. У меня был шанс забить еще один гол, и я промазал.

Одно очко – это лучше, чем ничего, но мы способны на большее. Мы сражались до конца, но все же я хочу большего. Нам нужно вынести из этого урок и разобраться, как преодолевать прессинг. Надо больше играть как команда", – сказал нападающий.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Мемфис Депай Барселона Испания
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
22.08.2021 в 08:29
Все, приехали. ....не видать вам чемпионства. В лучшем случае борьба за четвертое место. Нищеброды.
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