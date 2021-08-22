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Атлетик - Барселона 1:1. Разочарование для басков - гостей спасает Депай

Испания
(3 голосов)

Команда Кумана допускает первую осечку в чемпионате

Атлетик - Барселона 1:1. Разочарование для басков - гостей спасает Депай

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Приезд в Бильбао для "Барселоны" - это всегда испытание (собственно, для любой команды). Когда же команда только пытается понять, каким путем ей идти дальше, уровень сложности повышается в разы. Хотя на этот раз все могло пойти иначе, если бы уже в дебюте встречи Брайтвейт, которым не могли нарадоваться в первом туре, воспользовался прострелом Депая. Но датчанин не попал, счет не изменился и "Атлетик" получил возможность мучить каталонцев своими контратаками.

Если удар Уильямса, с которым справился Нету, был разминкой, то уже на 11-й минуте "Барселоне" откровенно повезло, когда после выстрела Сансета мяч попал в перекладину. Как повезло, когда Беренгер не попал после прострела от того же Уильямса, который стал сущим кошмаром для защиты гостей. Несмотря на нули на табло, первый тайм стал для "Барселоны" сильным разочарование, ведь кроме слабой игры команда еще и потеряла Пике, который не смог продолжить матч из-за травмы.

Сразу после перерыва "Атлетик" мог открывать счет, но после того как Уильямс продавил Эрика Гарсию (полностью проиграна борьба защитником-новичком "Барселоны" главной звезде басков) мяч в ворота добивал Беренгер, но команду спас Араухо, который отразил удар на линии. Но тот же Араухо за пять минут не уследил за Иньиго Мартинесом, который классно пробил головой после подачи углового - 1:0.

Если бы вскоре Уильямс реализовал свой очередной момент, матч "Барселона"е проиграла бы. Но Иньяки переиграть Нету не смог, а подопечные Кумана наконец кроме стерильного контроля мяча начали бить по воротам. На 74-й шедевр едва не сотворил Фрэнки Де Йонг, который мягким ударом в окружении нескольких соперников перебросил голкипера, но мяч попал в перекладину.

Однако уже через минуту "Барселона" праздновала - Роберто забросил мяч в штрафную, Депай принял, обработал и с довольно острого угла вколотил в ближнюю девятку. Кипер красно-белых был бессилен. Тот же Мемфис вообще мог заставить фанатов, по крайней мере, на день забыть о Месси, если бы реализовал выход один на один в конце игры. Но Депаю сил на акцентированный удар не хватило. И "Барселона" едва за это не поплатилась. Уже в компенсированное арбитром время каталонцы провалились в центре поля, Уильямс легко убегал от Гарсии на свидание с кипером, поэтому защитнику ничего не оставалось, кроме как сбивать форварда - удаление и опасный штрафной. Но "Атлетик" им не воспользовался - Мартинес зарядил в стенку.

1:1 в итоге, ничья, которая является большим разочарованием для "Атлетика" и слабым утешением для "Барселоны".

Испанская Ла Лига. 2-й тур
"Атлетик" - "Барселона" 1:1
Голы: Мартинес 50 - Депай 75

"Атлетик": Агирресабала – Лекуэ, Вивиан, Мартинес, Баленсиага - Беренгер (Морсильо 82), Дани Гарсия (Зарагга 82), Венседор (Весга 67), Муниаин (Неко Уильямс 76) - Иньяки Уильямс, Сансет
Тренер: Марселино

"Барселона": Нету - Дест, Эрик Гарсия, Пике (Араухо 41), Альба - Де Йонг, Бускетс, Педро (Роберто 62) - Гризманн, Депай, Брайтвейт (Демир 62)
Тренер: Куман

Предупреждение: Мартинес 20 - Гарсия 28 Альба 76
Удаление: Эрик Гарсия 90 + 2

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В статье: Атлетик (Бильбао) Рональд Куман Барселона Мемфис Депай Иньяки Уильямс
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Комментарии (22)
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Algrab (Костопiль)
22.08.2021 в 10:33
Але Мемфіс Монстр.. Банккротам повезло з таким гравцем...
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
22.08.2021 в 10:00
Кстати, хорошая игра была. Обе команды смотрелись. А вот с отчетом (временем его появления) - это уже скандал ни неуважение к болельщикам, как минимум.
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+2
0
Algrab (Костопiль)
22.08.2021 в 09:43
А де всі барсодрочери? Невже сплять? Вилазьте, банкроти!
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+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
22.08.2021 в 09:46
Тут редакция еле вылезла. Наверное, долго искали одного сравнительно трезвого. Чтобы пальцем в буквы попадал.
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+3
0
Algrab (Костопiль)
22.08.2021 в 09:56
Святкували нічейку?
+1
-1
Dr. House (Поділля)
22.08.2021 в 10:02
А хто всі барсодрочери? Головний Алєнь в клітці, Барсодрочіус до трьох-чотирьох ранку яйця чухає, поки не засне, Спокойно листає минулі вирізки із газет, не може розібратися з ким вчора Барса грала- з Атлетико чи з Атлетиком, в Меса зараз глуха ніч, кіт- тридварас десь по помийкам бродить.... Мене хвилює більше де Чепмен дівся?
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
22.08.2021 в 10:16
Та я його н..х.р послав... Дістав вже своєю маячнею....
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
22.08.2021 в 09:37
Баски должны были по игре победить, но увы. Ну а что Барса? Точно со счетов сбрасывать рано, Там есть теперь Депай, этот парень может много. Де Йонг тоже, есть молодежь которая прибавляет. Сегодня Реалу еще не обо... ся с Леванте, а то уже бывало. Наконец, всех с праздником появления отчета. через каких-то 7 часов после окончания игры.
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+3
0
Algrab (Костопiль)
22.08.2021 в 09:39
Запізніли...
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+1
-1
avatar
okolegko (Київ)
22.08.2021 в 10:10
Запіздалися
+2
0
Dr. House (Поділля)
22.08.2021 в 09:28
Кстати, а кто знает, когда Аленя из клетки выпустят, а то стебаться над одним Барсодрочиусом как-то не интересно? Жалко пенсионера)))
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
22.08.2021 в 09:38
монреальський олень походить курс інтенсивної терапії в психіатрії, далі ЛКК, а тоді вже, як бонус, видача ноутбука...
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+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
22.08.2021 в 09:42
а пароль отдельно, за хорошее поведение.
+2
-1
Algrab (Костопiль)
22.08.2021 в 10:17
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
22.08.2021 в 09:41
Может он откочевал на северные французские пастбища за своим кумиром-пенсионером и они тихо грезят о новых титулах. Кстати вместе с пенсионером Рамосом и прочими полу-пенсионерами, которых насобирал Париж.
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
22.08.2021 в 10:21
В оленя конгітивний диссонанс...І Мессі треба хвалити, і Рамоса... Мені його шкода...
+1
-1
Dr. House (Поділля)
22.08.2021 в 09:26
Отскочил ФКБанкрот)))
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+2
-1
prockop4uck (Киев)
22.08.2021 в 09:09
Жаль Атлетик. Клуб такого уровня не должен терять очки с банкротами в котором одни пенсионеры.
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+4
-1
Algrab (Костопiль)
22.08.2021 в 09:12
Це точно...Повезло середняку Ла Ліги( ФКБбанкрот) з нічейкою....
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+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
22.08.2021 в 09:56
Там есть и вполне живые и боеспособные. Я выше написал. Если бы остался Месси - Барса бы точно опускалась на дно. А без него они могут и встрепенуться. Кстати, пусть. Лишь бы Реал не налажал. Они и в лучшие годы в чемпионат вкатывались не спеша.
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+2
0
Algrab (Костопiль)
22.08.2021 в 10:19
Я тільки за потужну Барселону та Реал...Тоді цікавий чемп, емоції, боротьба з барсодрочерами....
+1
-1
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Цап-царап (Харків)
22.08.2021 в 09:04
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0
-1


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