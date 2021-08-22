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Атлетик - Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Атлетик - Барселона, чемпионат Испании, 21 августа 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча второго тура чемпионата Испании, в котором встречались Атлетик из Бильбао и Барселона. Хозяева владели ощутимым преимуществом, которое смогли воплотить в забитый гол в начале второго тайма. Каталонцы проснулись только за 20 минут до конца. Во втором поединке подряд отличился Мемфис Депай, который и спас Барселону от поражения. К слову, доигрывала команда Кумана игру в меньшинстве - прямую красную получил Эрик Гарсия.
Испанская Ла Лига. Второй тур
Атлетик - Барселона 1:1
Голы: Мартинес 50 - Депай 76
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