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Атлетик - Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча

Испания
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Атлетик - Барселона, чемпионат Испании, 21 августа 2021

Атлетик - Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча второго тура чемпионата Испании, в котором встречались Атлетик из Бильбао и Барселона. Хозяева владели ощутимым преимуществом, которое смогли воплотить в забитый гол в начале второго тайма. Каталонцы проснулись только за 20 минут до конца. Во втором поединке подряд отличился Мемфис Депай, который и спас Барселону от поражения. К слову, доигрывала команда Кумана игру в меньшинстве - прямую красную получил Эрик Гарсия.

Испанская Ла Лига. Второй тур
Атлетик - Барселона 1:1
Голы: Мартинес 50 - Депай 76

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Мемфис Депай
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