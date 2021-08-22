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Куман: Соперники больше боялись, когда Месси был здесь

Испания
(1 голосов)

Тренер понимает, что уход Лионеля негативно влияет на команду

Куман: Соперники больше боялись, когда Месси был здесь

Новина українською

Наставник "Барселоны" Роналд Куман после ничьей с "Атлетиком" (1:1) дал комментарий на счет ухода Лионеля Месси:

"Я не люблю всегда говорить об одном и том же, но речь идет о лучшем в мире. Наши соперники больше боялись, когда Месси был здесь.

Для нас тоже есть разница – если даешь мяч Лео, он обычно не теряет его.

Но Месси не здесь. Мы знаем это и не можем изменить ситуацию", – сказал Куман.

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона Испания
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.08.2021 в 16:40
Особенно в Европе боялись))). Так боялись, что не боялись 8:2, 4:0, 4:1 выносить
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Соколов (Никополь)
22.08.2021 в 15:53
Все, готовьтесь выгребать от всех..... запасайтесь вазелином ...
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