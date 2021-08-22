Куман: Соперники больше боялись, когда Месси был здесь

Наставник "Барселоны" Роналд Куман после ничьей с "Атлетиком" (1:1) дал комментарий на счет ухода Лионеля Месси:

"Я не люблю всегда говорить об одном и том же, но речь идет о лучшем в мире. Наши соперники больше боялись, когда Месси был здесь.

Для нас тоже есть разница – если даешь мяч Лео, он обычно не теряет его.

Но Месси не здесь. Мы знаем это и не можем изменить ситуацию", – сказал Куман.