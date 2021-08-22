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Куман: Соперники больше боялись, когда Месси был здесь
Тренер понимает, что уход Лионеля негативно влияет на команду
Наставник "Барселоны" Роналд Куман после ничьей с "Атлетиком" (1:1) дал комментарий на счет ухода Лионеля Месси:
"Я не люблю всегда говорить об одном и том же, но речь идет о лучшем в мире. Наши соперники больше боялись, когда Месси был здесь.
Для нас тоже есть разница – если даешь мяч Лео, он обычно не теряет его.
Но Месси не здесь. Мы знаем это и не можем изменить ситуацию", – сказал Куман.
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Источник:Marca
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