Примера. Чемпион сильнее Эльче, Сосьедад дожал Райо

Типичная победа Симеоне. "Атлетико" хоть и выиграл у одного из аутсайдеров лиги, но красивых атак от него так и не дождались.

У "Эльче" моментов не было вообще, тут все понятно. Первый удар в створ ворот зелено-полосатые нанесли в середине второго тайма, и он не нес никакой угрозы. Мохика активно носился по левому флангу, но что толку, если в центре Хименес и Савич все перекрывали?

"Атлетико" долго действовал под стать аутсайдеру, но на 39-й минуте ему крупно повезло. Опытнейший Кике Касилья махнул ногой мимо мяча, позволив Корреа поразить пустые ворота, а Родриго де Паулю - записать дебютный ассист за "Матрасников".

8 - Ángel Correa ???????? has scored eight goals in his last ten games for @atletienglish in all competitions, one more than in his previous 63 appearances for the club (seven). Enjoying#AtletiElche #AtleticoMadrid pic.twitter.com/rQ055MzdRx