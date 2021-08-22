Примера. Чемпион сильнее Эльче, Сосьедад дожал Райо

Типичная победа Симеоне. "Атлетико" хоть и выиграл у одного из аутсайдеров лиги, но красивых атак от него так и не дождались.

У "Эльче" моментов не было вообще, тут все понятно. Первый удар в створ ворот зелено-полосатые нанесли в середине второго тайма, и он не нес никакой угрозы. Мохика активно носился по левому флангу, но что толку, если в центре Хименес и Савич все перекрывали?

"Атлетико" долго действовал под стать аутсайдеру, но на 39-й минуте ему крупно повезло. Опытнейший Кике Касилья махнул ногой мимо мяча, позволив Корреа поразить пустые ворота, а Родриго де Паулю - записать дебютный ассист за "Матрасников".

8 - Ángel Correa ???????? has scored eight goals in his last ten games for @atletienglish in all competitions, one more than in his previous 63 appearances for the club (seven). Enjoying#AtletiElche #AtleticoMadrid pic.twitter.com/rQ055MzdRx — OptaJose (@OptaJose) August 22, 2021

В начале второго тайма увеличить преимущество мог Хименес, но его удар после углового Касилья не без труда отразил. Еще был шанс Карраско - и опять Кико был на высоте. Ну и все, дальше "Атлетико" стерильно отбегал 40 минут, отпраздновав фирменную прагматичную победу.

6 очков после двух туров - идеальный показатель, тут у Симеоне все здорово. Хочется верить, что в дальнейшем его команда начнет радовать и яркими игровыми моментами тоже - в прошлом году пусть и не всегда, но у "Матрасников" это получалось. Касательно "Эльче" - у него 1 балл и привычное место неподалеку от зоны вылета.

2-й тур. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Эльче" - 1:0

Гол: Корреа, 39

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Кондогбья - Льоренте, де Пауль (Триппьер, 62), Коке, Лемар (Суарес, 62), Сауль - Корреа (Ренан Лоди, 85), Карраско

"Эльче": Касилья - Паласиос, Роко, Верду, Бигас (Диего Гонсалес, 86), Мохика (Хосан, 82) - Гути, Марконе (Каррильо, 82), Фидель - Милья (Бенедетто, 63), Бойе (Моренте, 82)

Предупреждения: Суарес, 90, Кондогбья, 90+4 - Верду, 65, Беденетто, 87

"Реал Сосьедад" в первом домашнем матче нового сезона одержал сложную, хоть и закономерную победу. "Райо" весь матч провел в защите и целом оборонялся хорошо, но соперник превосходил его в качестве.

Хозяева атаковали преимущественно через левый фланг, много играли в касание; здорово себя проявлял Мерино в средней зоне. Под конец первого тайма Димитриевскому пришлось показать все мастерство, чтоб отбить два подряд удара от Оярсабаля и Ле Норманна.

Во втором тайме шикарный шанс упустил Давид Сильва, не попав в ворота со средней. Потом еще Димитриевский потащил, казалось бы, мертвый мяч от Элустондо.

В общем, гол назревал, и когда Балью под давлением привез пенальти, сыграв рукой в своей штрафной, это выглядело справедливо. Оярсабаль с точки четко развел вратаря и мяч, подведя черту под игрой. После двух туров у "Сосьедада" три очка, у "Райо" - ноль.

2-й тур. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Райо Вальекано" - 1:0

Гол: Оярсабаль, 68 (с пенальти)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Элустондо, Ле Норманн, Муньос (Пачеко, 88) - Субименди - Оярсабаль, Сильва (Янузай, 77), Мерино (Гуриди, 81), Барренечеа (Порту, 81) - Исак (Гевара, 88)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич, Катена, Фран Гарсия - Валентин (Сисс, 74), Комесанья (Касми, 87) - Меркеланс (Паласон, 63), Трехо, Альваро Гарсия (Бебе, 74) - Мартин (Нтека, 74)

Предупреждения: Исак, 86, Пачеко, 90, Ле Норманн, 90+5 - Трехо, 26, Комесанья, 55, Балью, 66, Фран Гарсия, 90+1