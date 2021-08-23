Примера. Леванте - Реал 3:3. Героические Лягушки и спаситель Винисиус

Вообще "Леванте" - большой специалист по "Реалу". Под руководством Пако Лопеса "Лягушки" выиграли 3 матча из 7 у "Сливочных". На такого соперника Мадрид обязан был настраиваться по-особенному. Но что-то пошло не так.

Причем первый тайм у "Реала" вышел образцово-показательным - и контроль был, и ноль моментов у "Леванте", и ранний забитый гол. Алаба длинным пасом бросил в прорыв Бензема, тот скинул под Бэйлу - и Гарет забил первый мяч после возвращения в Ла Лигу.

А вот что случилось после перерыва - это даже не сюрприз, а натуральный шок. Уже на 30-й секунде после выхода из раздевалок Рохер Марти вывалился на ворота по центру и низовым ударом прошил Куртуа.

10 - Karim Benzema ???????? has assisted Gareth Bale ???????????????????????? 10 times in all competitions – more than any other @realmadriden player. Society. pic.twitter.com/tCOKSQszEP — OptaJose (@OptaJose) August 22, 2021

"Реал" в ответ собраться не смог и вскоре пропустил второй - это уже Кампанью забыли на дальней штанге, и тот эффектно с лету вколотил мяч в сетку после подачи с правого фланга.

"Леванте" и не думал останавливаться, и это еще хорошо, что Анчелотти вовремя выпустил на поле парня, который взялся всех спасать. Обычно эту роль примеряет на себя Бензема, реже - Модрич, а сегодня функцию для "Реала" выполнил Винисиус Жуниор. Скоростной бразилец сперва забил в контратаке, легко удрав от защиты, а позже, после третьего гола "Лягушек", сотворил настоящий шедевр, скрытым ударом подрезав мяч с острейшего угла.

Игра шла такая, что искры летели. "Реал" легко мог пропускать четвертый, но Кантеро не попал в пустые ворота; Мадрид отвечал расстрелом ворот от Карвахаля, но спас защитник.

2 - Vinícius Júnior ???????? is the first substitute to score a brace for @realmadriden in @LaLigaEN since Chicharito against Deportivo in September 2014 and the first Brazilian to do so in the competition since Neymar Jr. against Athletic, also in September 2014. Heroic. pic.twitter.com/0eUZAPAC19 — OptaJose (@OptaJose) August 22, 2021

По итогу нервы сдали даже у вратаря "Леванте" Айтора Фернандеса, который неизвестно зачем выбежал из ворот и сыграл там рукой. Итог - прямая красная и защитник Везу на воротах - все замены были уже сделаны. Это было что-то невероятное, но "Лягушкам" все же удалось удержать ничью. Наверное, справедливо - второй тайм они отыграли фантастически.

У "Реала" после двух туров те же 4 очка, что и у "Барселоны". "Леванте" имеет в копилке 2 балла.

2-й тур. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Реал" - 3:3

Голы: Марти, 46, Кампанья, 57, Робер, 79 - Бэйл, 5, Винисиус, 73, 85

"Леванте": Айтор Фернандес - Мирамон, Везу, Робер, Клерк - Мелеро (Пабло Мартинес, 66), Радойя, Кампанья (Кантеро, 79) - де Фрутос (Франкеса, 86), Марти (Мальса, 67), Моралес (Барди, 78)

"Реал": Куртуа - Васкес (Карвахаль, 65), Эдер Милитао, Начо, Алаба - Вальверде (Йович, 82), Каземиро, Иско (Асенсио, 59) - Бэйл (Родриго, 59), Бензема, Азар (Винисиус, 59)

Предупреждения: Клерк, 28, Мелеро, 41, Кампанья, 58 - Эдер Милитао, 58, Родриго, 90+1

Удаление: Айтор Фернандес, 87