Примера. Леванте - Реал 3:3. Героические Лягушки и спаситель Винисиус

Вообще "Леванте" - большой специалист по "Реалу". Под руководством Пако Лопеса "Лягушки" выиграли 3 матча из 7 у "Сливочных". На такого соперника Мадрид обязан был настраиваться по-особенному. Но что-то пошло не так.

Причем первый тайм у "Реала" вышел образцово-показательным - и контроль был, и ноль моментов у "Леванте", и ранний забитый гол. Алаба длинным пасом бросил в прорыв Бензема, тот скинул под Бэйлу - и Гарет забил первый мяч после возвращения в Ла Лигу.

А вот что случилось после перерыва - это даже не сюрприз, а натуральный шок. Уже на 30-й секунде после выхода из раздевалок Рохер Марти вывалился на ворота по центру и низовым ударом прошил Куртуа.

10 - Karim Benzema ???????? has assisted Gareth Bale ???????????????????????? 10 times in all competitions – more than any other @realmadriden player. Society. pic.twitter.com/tCOKSQszEP

"Реал" в ответ собраться не смог и вскоре пропустил второй - это уже Кампанью забыли на дальней штанге, и тот эффектно с лету вколотил мяч в сетку после подачи с правого фланга.

"Леванте" и не думал останавливаться, и это еще хорошо, что Анчелотти вовремя выпустил на поле парня, который взялся всех спасать. Обычно эту роль примеряет на себя Бензема, реже - Модрич, а сегодня функцию для "Реала" выполнил Винисиус Жуниор. Скоростной бразилец сперва забил в контратаке, легко удрав от защиты, а позже, после третьего гола "Лягушек", сотворил настоящий шедевр, скрытым ударом подрезав мяч с острейшего угла.

Игра шла такая, что искры летели. "Реал" легко мог пропускать четвертый, но Кантеро не попал в пустые ворота; Мадрид отвечал расстрелом ворот от Карвахаля, но спас защитник.

2 - Vinícius Júnior ???????? is the first substitute to score a brace for @realmadriden in @LaLigaEN since Chicharito against Deportivo in September 2014 and the first Brazilian to do so in the competition since Neymar Jr. against Athletic, also in September 2014. Heroic. pic.twitter.com/0eUZAPAC19