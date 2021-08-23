Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти: Реал потерял два зачетных пункта, после перерыва мы вышли на поле с неправильным отношением
Карло злится
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал итоги матча 2-го тура Ла Лиги с "Леванте" (3:3). Цитирует наставника издание Marca.
"Игра получилась сумасшедшей, хотя мы контролировали ход событий в первом тайме. Мы потеряли два очка, проведя качественно первый тайм. Сложно объяснить, мы должны быть внимательны ко всем деталям. Остался горький привкус".
"Иско сегодня был одним из лучших. Замена Бэйла связана с желанием освежить состав. Винисиус очень талантлив и должен забивать больше, хотя не факт, что он будет бомбардиром. На вторую половину мы вышли с неправильным отношением. Это была неправильная реакция на происходящее".
Популярное сейчас
- Луческу: Доволен и игрой, и результатом
- Лидерство Динамо и Металлиста, ничьи Ювентуса и Реала. Главные новости за 22 августа
- Лига 1. Матч Ницца – Марсель отложен из-за беспорядков
- Миллиард евро отступных: новые подробности будущего контракта Бензема
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО