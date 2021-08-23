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Анчелотти: Реал потерял два зачетных пункта, после перерыва мы вышли на поле с неправильным отношением

Испания
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Карло злится

Анчелотти: Реал потерял два зачетных пункта, после перерыва мы вышли на поле с неправильным отношением

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал итоги матча 2-го тура Ла Лиги с "Леванте" (3:3). Цитирует наставника издание Marca.

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"Игра получилась сумасшедшей, хотя мы контролировали ход событий в первом тайме. Мы потеряли два очка, проведя качественно первый тайм. Сложно объяснить, мы должны быть внимательны ко всем деталям. Остался горький привкус".

"Иско сегодня был одним из лучших. Замена Бэйла связана с желанием освежить состав. Винисиус очень талантлив и должен забивать больше, хотя не факт, что он будет бомбардиром. На вторую половину мы вышли с неправильным отношением. Это была неправильная реакция на происходящее".

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В статье: Гарет Бэйл Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Леванте (Валенсия) Винисиус Жуниор
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Источник:
Marca

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