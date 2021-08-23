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"Через 10 лет в Барсе будет женщина-президент". Лапорта – о признании противоположного пола в футболе

Испания
(3 голосов)

Занимательно

"Через 10 лет в Барсе будет женщина-президент". Лапорта – о признании противоположного пола в футболе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта в эфире TV3 дал свой комментарий по поводу незаслуженно малого признания женщин в футболе. Цитирует босса "сине-гранатовых" ESPN. С момента основания испанского гранда (1899-й) у его руля стояли только мужчины (41). Лапорта надеется, что в недалеком будущем тенденция изменится.

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"Через 10 лет в "Барселоне" будет женщина-президент. Давно пора, чтобы женщины получили признание, которого они заслуживают, уже заслужили. Есть много женщин, способных быть в Совете директоров. Я думаю, что менее чем через 10 лет одна из них будет президентом клуба".

"Мария Елена Форт, один из вице-президентов клуба, готова занять эту должность. У нее есть все необходимые качества для такой работы".

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В статье: Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
ESPN

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Комментарии (3)
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football_soccer (Украина)
23.08.2021 в 14:44
совсем скоро белому гетеросексуалу придется извинятся перед черными и цветными за то, что он белый. Перед лгбт-шниками, за то, что он гетеросексуал. Ну и перед женщинами извиниться за то, что он мужчина.
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Dr. House (Поділля)
23.08.2021 в 14:17
Дашка?))))
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+2
0
Algrab (Костопiль)
23.08.2021 в 14:38
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