"Через 10 лет в Барсе будет женщина-президент". Лапорта – о признании противоположного пола в футболе

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта в эфире TV3 дал свой комментарий по поводу незаслуженно малого признания женщин в футболе. Цитирует босса "сине-гранатовых" ESPN. С момента основания испанского гранда (1899-й) у его руля стояли только мужчины (41). Лапорта надеется, что в недалеком будущем тенденция изменится.

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"Через 10 лет в "Барселоне" будет женщина-президент. Давно пора, чтобы женщины получили признание, которого они заслуживают, уже заслужили. Есть много женщин, способных быть в Совете директоров. Я думаю, что менее чем через 10 лет одна из них будет президентом клуба".