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Барселона назвала сумму, за которую готова продать Нето

Испания
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Претендентам на игрока придется заплатить около 15 миллионов евро

Барселона назвала сумму, за которую готова продать Нето

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Голкипер "Барселоны" Нето по-прежнему хочет покинуть команду, пишет RAC-1. Ранее вратарь уже сообщил руководству клуба, что намеревается покинуть "Барселону". Нето недоволен тем, что ему приходится довольствоваться ролью резервного голкипера после Марк-Андре тер Штегена.

Тем не менее "Барселона" не готова отпускать Нето бесплатно. Каталонцы сообщили вратарю, что за досрочный уход ему придётся заплатить € 15 млн.

В начале нынешнего сезона именно Нето является основным вратарём каталонцев. Но такая ситуация сложилась из-за травмы тер Штегена.

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В статье: Барселона Нето
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