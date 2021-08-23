Барселона назвала сумму, за которую готова продать Нето

Голкипер "Барселоны" Нето по-прежнему хочет покинуть команду, пишет RAC-1. Ранее вратарь уже сообщил руководству клуба, что намеревается покинуть "Барселону". Нето недоволен тем, что ему приходится довольствоваться ролью резервного голкипера после Марк-Андре тер Штегена.

Тем не менее "Барселона" не готова отпускать Нето бесплатно. Каталонцы сообщили вратарю, что за досрочный уход ему придётся заплатить € 15 млн.

В начале нынешнего сезона именно Нето является основным вратарём каталонцев. Но такая ситуация сложилась из-за травмы тер Штегена.