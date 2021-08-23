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Альба вслед за Пике согласился на снижение зарплаты
Защитник понимает все трудности команды
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Барселоны" Жорди Альба согласился на просьбу пойти на значительное снижение зарплаты, сообщает AS.
Он пошел на 25-процентное понижение зарплаты, как ранее сделал Жерар Пике.
Альба позитивно отреагировал на просьбу "Барсы" о снижении зарплаты, поскольку хотел показать свою вовлеченность в проект и понимание потребностей клуба в настоящее время.
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