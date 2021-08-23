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Альба вслед за Пике согласился на снижение зарплаты

Испания
(1 голосов)

Защитник понимает все трудности команды

Альба вслед за Пике согласился на снижение зарплаты

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жорди Альба согласился на просьбу пойти на значительное снижение зарплаты, сообщает AS.

Он пошел на 25-процентное понижение зарплаты, как ранее сделал Жерар Пике.

Альба позитивно отреагировал на просьбу "Барсы" о снижении зарплаты, поскольку хотел показать свою вовлеченность в проект и понимание потребностей клуба в настоящее время.

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В статье: Хорди Альба Барселона
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Комментарии (2)
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Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 18:29
Та уже бы за еду играли....
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Dr. House (Поділля)
23.08.2021 в 17:53
А кому эти ветераны ещё нужны?))). А тем, кому нужны, будут получать меньше , чем после снижения)))
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