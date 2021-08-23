Юмтити отказался уходить из Барселоны

"Барселона" была готов бесплатно отпустить защитника Самюэля Юмтити. Однако француз отверг все имеющиеся предложения от других клубов. 27-летний защитник не собирается расторгать контракт с сине-гранатовыми, сообщает Marca.

В прошедшем сезоне Самюэль Юмтити принял участие в тринадцати матчах испанской Примеры 2020/21, в которых получил одну желтую карточку.

Юмтити перешел в "Барселону" 14 июля 2016 года из "Лиона" за 25 миллионов евро.