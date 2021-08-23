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Юмтити отказался уходить из Барселоны
Защитник хочет остаться в каталонском клубе
"Барселона" была готов бесплатно отпустить защитника Самюэля Юмтити. Однако француз отверг все имеющиеся предложения от других клубов. 27-летний защитник не собирается расторгать контракт с сине-гранатовыми, сообщает Marca.
В прошедшем сезоне Самюэль Юмтити принял участие в тринадцати матчах испанской Примеры 2020/21, в которых получил одну желтую карточку.
Юмтити перешел в "Барселону" 14 июля 2016 года из "Лиона" за 25 миллионов евро.
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.08.2021 в 22:42
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.08.2021 в 22:36
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