Примера. Севилья вышла на первое место, Осасуна и Сельта не забили

Нельзя сказать, что "Севилья" не заслужила победу, но и хвалить команду Хулена Лопетеги сегодня не за что. За первые 70 минут "Нервион" не создал ни единого опасного момента.

То, что моментов не имел и "Хетафе", фаворита не извиняет. У команды из мадридского пригорода давняя проблема с голами – в 7 из 8 последних матчей Примеры она уходила с поля без забитых мячей. Казалось бы, летом и Сандро подписали, и Масиаса, и Витоло в подыгрыш, а воз и ныне там.

Что касается "Севильи", то она свой первый голевой шанс придумала за двадцать минут до конца усилиями Уссамы Идрисси, который качнул защитника и пробил под перекладину – "Хетафе" выручил вратарь.

Позже все тот же Сория спас хозяев, когда после углового ворота расстреливал Диего Карлос – получилось в самый раз для видеонарезок.

1 - @ErikLamela is the first @SevillaFC_ENG player to score in each of his first two @LaLigaEN appearances in the 21st century. Rocket. pic.twitter.com/Df3wtgWRik