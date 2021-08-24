Примера. Севилья вышла на первое место, Осасуна и Сельта не забили

Нельзя сказать, что "Севилья" не заслужила победу, но и хвалить команду Хулена Лопетеги сегодня не за что. За первые 70 минут "Нервион" не создал ни единого опасного момента.

То, что моментов не имел и "Хетафе", фаворита не извиняет. У команды из мадридского пригорода давняя проблема с голами – в 7 из 8 последних матчей Примеры она уходила с поля без забитых мячей. Казалось бы, летом и Сандро подписали, и Масиаса, и Витоло в подыгрыш, а воз и ныне там.

Что касается "Севильи", то она свой первый голевой шанс придумала за двадцать минут до конца усилиями Уссамы Идрисси, который качнул защитника и пробил под перекладину – "Хетафе" выручил вратарь.

Позже все тот же Сория спас хозяев, когда после углового ворота расстреливал Диего Карлос – получилось в самый раз для видеонарезок.

1 - @ErikLamela is the first @SevillaFC_ENG player to score in each of his first two @LaLigaEN appearances in the 21st century. Rocket. pic.twitter.com/Df3wtgWRik — OptaJose (@OptaJose) August 23, 2021

Ну а когда казалось, что матч уже подходит к логичной нулевой ничьей, "Нервион" внезапно провел единственную осмысленную вертикальную атаку в пас за весь вечер. Вдумайтесь, шла 92-я минута! Вышедший на замену Рафа Мир классно вывалился на ворота по центру, пробил в штангу, а на добивании первым был Ламела. Три гола в двух турах за "Севилью" у Эрика!

Благодаря чутью аргентинца "Нервион" с 6 очками теперь возглавляет таблицу Примеры. У "Хетафе" по-прежнему ноль баллов.

2-й тур. Хетафе. "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Севилья" - 0:1

Гол: Ламела, 90+2

"Хетафе": Сория – Суарес (Тимор, 87), Даконам, Митрович, Оливера – Витоло (Янкто, 46), Арамбарри, Максимович, Аленья (Масиас, 87) – Унал (Мата, 58), Сандро Рамирес (Иглесиас, 74)

"Севилья": Буну – Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья (Рекик,74) – Хордан (Идрисси, 68), Фернандо – Сусо (Ламела, 46), Гомес (Ракитич, 46), Оскар (Рафа Мир, 67) – Эн-Несири

Предупреждения: Арамбарри, 16, Суарес, 70 – Гомес, 42, Фернандо, 86

В последнем матче тура в Испании не было забито голов, но футбол получился вполне смотрибельным. "Осасуна" из шкуры вон лезла ради победы, но подвела реализация. Бывает.

"Сельта" игру вчистую провалила. О чем можно говорить, если гости не нанесли ни единого удара в створ ворот? Все, на что их хватило – это подача в руку кому-то из памплонцев. Игроки "Сельты" долго апеллировали к арбитру, но рука была опущена, и по новым правилам такое свистеть нельзя.

Хозяева играли намного интереснее. Они здорово комбинировали в касание в средней зоне; насыщали по максимуму левый фланг, куда помимо крайков смещался форвард Кике. Также запомнились попытки Рубена Гарсии и дальние удары Монкайолы, однако Дитуро был на высоте.

50'57'' - The inplay time per game in @LaLigaEN ???????? this season, the lowest tally between the Top 5 European Leagues this season. Equality#LaLiga pic.twitter.com/WOvkOuh9PG — OptaJose (@OptaJose) August 23, 2021

Старый-новый вратарь "Сельты" в 34 года вернулся в Европу после десятилетнего отсутствия, и сегодня был однозначно лучшим в своей команде. На 48-й минуте он даже отбил ногой пенальти, назначенный за отмашку Домингеса – получилось очень эффектно.

Далеко идущих выводов делать не станем, но кое-что напрашивается. У "Осасуны" второй кряду матч без гола, и это повод задуматься над реализацией. "Сельта" же провальным перфомансом напомнила о своей всегдашней нестабильности. Неудивительно, что обе команды идут близко к зоне вылета.

2-й тур. Памплона. "Эль-Садар"

"Осасуна" - "Сельта" - 0:0

"Осасуна": Эррера – Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Ману Санчес (Коте, 83) – Барха (Роберто Торрес, 65), Монкайола, Торро, Брашанац (Хави Мартинес, 83), Рубен Гарсия (Будимир, 74) – Кике (Авила, 74)

"Сельта": Дитуро – Васкес, Араухо, Домингес (Айду, 79), Галан – Тапиа – Браис Мендес (Солари, 70), Денис Суарес (Бельтран, 70), Нолито (Черви, 61)– Мина, Аспас

Предупреждения: Брашанац, 33, Ману Санчес, 77, Роберто Торрес, 79 – Домингес, 46, Нолито, 51, Тапиа, 56